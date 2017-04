Cabriola de color

El destino cabrioló, el azar tocó con su varita mágica a Inés Santamaría y a sus pies extendió un camino de baldosas amarillas que la guio hasta Ágatha Ruiz de la Prada. La artista burgalesa tuvo la oportunidad de mostrar su obra personalmente a la prestigiosa diseñadora y, voilà, le gustó tanto que la ofreció exponerla en su tienda de Madrid, ubicada en el número 27 de la calle Serrano. Un año después, la muestra es una realidad. El miércoles se inaugura Kuki no Nami, una propuesta ambiciosa que pivota en torno a una gran instalación homónima completada con veinte obras, cuadroesculturas y esculturas de pequeño formato.

«Estoy encantada y entusiasmada, pero también expectante y abierta a cruzar cualquier puerta, pero tampoco quiero flotar», comenta Inés Santamaría consciente de que esta exposición es el mejor escaparate para proyectar su trabajo.

Por eso no ha querido tirar de fondo de armario. Se ha retado a ella misma a crear algo nuevo. Y después de un largo proceso de búsqueda, de investigación, de horas robadas al sueño y momentos de crisis ha alumbrado Kuki no Nami, una pieza de casi 7x3,5 metros alimentada por más de 900 juguetes hinchables «que aúna conceptos pictóricos de composición, color y peso virtual con otros escultóricos, forma y espacio». Esta concepción, junto a la sensación de liviandad y flotabilidad experimentada en el proceso de ensamblaje, propició que la artista viera en el movimiento de estos objetos la oscilación que crea el viento en el agua del mar y titulara a esta «titánica» creación olas de aire en japonés.

«Es evidente que en mi obra hay una búsqueda de color y un sentido estético, pero también existe una carga emocional y conceptual, que sé que no todo el mundo sabe leer», advierte la creadora que apuesta por una continua experimentación que se traduce en una pertinaz búsqueda de nuevas posibilidades matéricas y en la descontextualización del objeto que pasa a ser un elemento de construcción y acumulación.

«El flotador es un objeto de la vida cotidiana que yo descontextualizo y con la suma de muchos de la misma forma creo una mancha de color que llega a ser una sacralización de ese objeto, desvirtúo la mirada cotidiana del espectador y le abro una puerta no solo a lo indiferente o desapercibido sino también al arte», se explaya la autora, que reconoce el poso de experiencia adquirido en la llamativa instalación Mímesis, realizada hace tres años en el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB), cuyo exterior forró con 4.000 salvavidas.

La libertad con la que ha trabajado en este nuevo proyecto ha sido absoluta, aunque siempre ha tenido muy presente el espacio. La obra debe acomodarse de forma armoniosa a una tienda de ropa con los modelos de una diseñadora que, como las creaciones de Inés Santamaría, pueden gustar o no, pero nunca dejan indiferente al espectador.

La suerte ya está echada. La burgalesa está orgullosa del trabajo que presentará en la capital del reino. ¿Siente miedo o vértigo de lo que pueda pasar a partir de ahora? «Tengo respeto porque llevo mucho tiempo trabajando en esta propuesta y decir que no existe sería muy osado, pero miedo nunca. Estoy contenta con el resultado», manifiesta con las maletas a medio hacer porque mañana empieza a montar una muestra que se exhibirá durante dos semanas.

A partir de ahí, las posibilidades son infinitas, pero prefiere no pensar en el futuro, disfrutar de este momento y seguir pisando el camino de baldosas amarillas.

Una trayectoria en la que Kuki no Nami es un peldaño importante, que no definitivo, en el que ha sido la artista que quiere ser, una creadora que no se limita a pintar en el lienzo, sino que atiende al proceso creativo desde el inicio al final, desde la concepción pictórica y escultórica a la búsqueda de materiales, producción, gestión con proveedores... Inés Santamaría, que compagina su vocación con la docencia y la Asociación Berbiquí, quiere ser dueña de una obra siempre provocadora, siempre dispuesta a abrir el debate en torno al arte.