Las canciones que bailan en un plato

Marisol Alonso baila detrás de los fogones al ritmo de Soy yo, de Bomba Estéreo, y I fink u freeky, de Die Antwoord, al tiempo que prepara una receta «sencilla y sabrosa» que invita al público a dar un paseo por Asia. La propuesta vegana de la cocinera del Gaia arranca los aplausos del público y lleva al sumiller Julio Cerezo a elegir una cerveza de trigo, con aroma de especias y vegetales, para su degustación. Esta aventura al otro lado del mundo levantó el telón de la showcooking La cocina suena en el Festival Tribu, con buena entrada en el Monasterio de San Juan.

Marisol Alonso (Gaia), Isaac Montoya (La Bóveda), Alicia López (La Granja), Cucho Íñiguez (El fogón de Jesusón), Isabel Álvarez (Maricastaña) y José Pablo Ruipérez (Los Claveles) maridaron platos y canciones en esta actividad de cocina en vivo interpretada en lengua de signos dentro de esa apuesta por la accesibilidad de la cuarta edición de esta cita.

Aunque los caprichos del sol impidieron en los primeros compases seguir los pasos de los chef en la pantalla, jaleadas fueron la Espuma de huevo morcilla con matices mozárabes recubierta en copos de patata con coulis de uvas de Castilla creada por Montoya al ritmo de Angels, de Robbie Williams, y Mi gran noche, de Raphael; las Mollejas de lechal glaseadas de Ruipérez, que tomarían forma al ritmo de Mi héroe, de Antonio Orozco, y He vuelto, de El Barrio; y La magia de las setas, de Álvarez, que bailaron con The Corrs y Camille.

I want out, de Helloween, y Welcome to the jungle, de Guns’n’ Roses, acompañaron a una macarra Alicia López en la preparación de su Fish and chips. Nada que ver con el plato típico de los británicos al que evoca el nombre. Este, dice su autora, es el de Montorio, su pueblo.

«Es un guiso tradicional de patata con bacalao, al que damos la vuelta con un crujiente de patata violeta, un torrezno de bacalao y una cococha al pil pil», explica minutos antes de ponerse el delantal y subir el volumen. «La música heavy es la que escucho mientras cocino. Me da mucha alegría», cuenta.

Notas burgalesas, las de Víctor Rutty y La Maravillosa Orquesta del Alcohol, elige Cucho Íñiguez para alumbrar su receta. «Yo siempre digo que hay más músicos que morcillas en esta ciudad y fíjate si hay morcillas», bromea antes de elaborar su Gyoza de cerdo ibérico y langostinos con una gelatina de caldo dashi, «un plato sencillo que puede hacer la gente en su casa», que responde a su debilidad por la fusión de la cocina mediterránea y la asiática. De otra combinación, la de música y gastronomía, iba ayer la tarde.