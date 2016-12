Una carpa para arropar sueños

Más iglú y más mágico que nunca, la carpa que arropa sueños se levanta desde ayer en plena plaza de la Libertad, tomada por un pedazo de Groenlandia, inuits incluidos. Llegados desde tierras lejanas, allí permanecerán, en guardia, hasta el próximo viernes, recibiendo a todo el que quiera dejarse llevar por la fantasía a cubierto que promete el programa ideado para caldear las fiestas a golpe de asombro.

El multipremiado mago Henry Evans se encargaba de romper el hielo. Lo derretía con su manejo En corto y a cámara lenta de naipes y monedas. Hoy repite, por triplicado -a las 13.30, 17.30 y 19.30 horas- para despedirse en Navidad -a las 12.30 horas-, dejando a buen seguro un largo rastro de espectadores congelados por la impresión. También ayer se estrenaba bajo el iglú el ilusionista Mario López, cargado de Magia antitabaco y otros Pequeños milagros que compartirá de nuevo esta tarde a las 18.30 horas y el domingo a las 13.30 horas.

El local Miguel Sevilla llegó Con la magia en los calcetines -una propuesta irónica y surrealista- y ahí la mantendrá, abrigada, hoy, a las 11.30 horas, el domingo, con doblete a las 20.30 y 21.30 horas, y el lunes 26, a las 13.30 horas. Regresará, no obstante, el miércoles en compañía de Dani Guantes y su música.

De cautivar a los más pequeños, protagonistas absolutos de estas fechas, se encargará Jammes Garibo con el espectáculo Sheridan, la aventura continúa, dirigido a niños de entre 3 y 5 años, a los que aspira a convencer de que todo es posible. Su turno: el domingo a las 18.30 y a las 19.30 horas, el lunes a las 12.30 y a las 19.30, y el martes a las 11.30 horas.

Javier Ariza rematará el día de Navidad con el espectáculo ‘recopilatorio’ The best of the worst, en el que concentra en 60 minutos sus 15 años de payaso moderno.

Y esto solo es el principio...