Cines de EEUU vetan 'La Bella y la Bestia' por incluir un personaje gay

La revelación de que la nueva versión de 'La Bella y la Bestia', de estreno inminente, incluye el primer "momento exclusivamente gay" en la historia de Disney ha empezado a movilizar a los sectores más retrógrados de la sociedad estadounidense. Los propietarios de un autocine de Alabama ya han anunciado públicamente que cancelan todas las proyecciones que tenían programadas de la película, una decisión que será probablemente imitada en otras salas del país.

En un comunicado colgado en su página de Facebook, los responsables del único cine de Henagar (un pequeño municipio del Sur rural de EEUU) aseguran que son, "ante todo", cristianos y, por tanto, no pueden permitir que sus decisiones empresariales "comprometan las enseñanzas de la Biblia". Y señalan que en su cine "solo se proyectan filmes para toda la familia", de modo que los espectadores sepan que pueden acudir y "ver películas sin preocuparse de si hay sexo, desnudos, homosexualidad o lenguaje soez". Nada dicen sobre la violencia.

La escena en cuestión, cuya existencia fue desvelada por el director de la película, Bill Condon, está protagonizada por el sirviente Le Fou (interpretado por Josh Gad) y por Gaston (Luke Evans), el caballero al que sirve y desea. La inclusión de ese momento ha sido muy celebrada por las organizaciones de defensa de los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, que la consideran "un paso adelante muy importante para los jóvenes de hoy" pero que temen que reacciones como las del autocine de Henagar se reproduzcan ahora en otros lugares.

EN EL CINE CON JESÚS

El propietario del cine en cuestión se defiende de las críticas: "Habrá gente que no esté de acuerdo. Está bien. Pero cuando las compañías cinematógraficas se empeñan en querer imponernos su visión del mundo, tenemos que reaccionar. Si no podemos llevar a nuestra nieta de 11 años o a nuestro nieto de 8 a ver una película, no tiene sentido verla. Si no puedo sentarme en un cine a ver una película con Dios o Jesús a mi lado, no tiene sentido proyectarla".

El alud de comentarios negativos que ha suscitado la decisión ha llevado a los responsables del autocine a cancelar su página de Facebook. 'La Bella y la Bestia', protagonizada por Emma Watson, Dan Stevens y el citado Luke Evans, se estrenará en EEUU el 17 de marzo.