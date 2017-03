Clásica y soul exclusivos

Pintiparada se presume esta vuelta del invierno en primavera para dejarse envolver por los dos conciertos que programa -o contraprograma- la Fundación Caja de Burgos mañana. El baile regresa a palacio en la segunda cita de Cordón Barroco, que invitará a viajar en el tiempo de la mano de Acadèmia 1750, y el ciclo Jazz17 se asoma de nuevo a Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria tras el, según el público que allí estuvo, impresionante espectáculo del trío del pianista Brad Mehldau. El relevo irrumpe con el soul mestizo del británico Myles Sanko, que desgranará su tercer disco, Just Being Me.

Ambas propuestas se dibujan en la agenda como oportunidades casi exclusivas (aún quedan entradas para ambas).

El cantante y compositor nacido en Ghana y referencia de la música soul en el Reino Unido solo realiza tres fechas en España: Barcelona (anoche), Murcia (hoy) y Burgos. Después continuará su gira por Túnez, Marruecos, Gran Bretaña, Polonia, Alemania, Dinamarca...

Un compromiso más se asoma a la agenda de Acadèmia 1750. La formación, nacida como conjunto residente del Festival de Torroella de Montgrí y especializada en el Barroco, estrenaría anoche el recuperado Oratorio de Santa Bárbara de José Lidón en el Festival de Música Antigua de Sevilla. Esta misma propuesta recalará hoy en el Auditorio Nacional de Madrid, mañana en la capital burgalesa y el domingo en el Auditorio Príncipe de Asturias de Oviedo.

Con el imponente marco del patio del antiguo palacio de los Condestables, el conjunto dirigido por Aarón Zapico interpretará la recuperada partitura del compositor salmantino, que estuvo durmiendo el sueño de los justos desde hace dos siglos y medio en la Biblioteca Real.

La soprano Eugenia Boix, la mezzosoprano Marta Infante, el contratenor Carlos Mena y el barítono Víctor Cruz salen al escenario para representar esta pieza, con sobretítulos, protagonizada por cuatro personajes: Santa Bárbara, virgen y mártir cristiana del siglo III, recién convertida al cristianismo; Ángel Custodio, que alienta y reconforta a la santa; Valenciano, compañero cristiano de la mártir; y Dióscoro, cruel y malvado padre de Bárbara, que tras intentar en vano que su hija abandonara el cristianismo, la entrega a la tortura y a la muerte.

Otra clase de sobrecogimiento vivirá el público en Cultural Caja de Burgos con Myles Sanko y su banda, Phil Stevenson (guitarra), John Mapp (bajo), Tom O’Grady (teclados), Rick Hudson (batería), Gareth Lumbers (saxo) y Tom White (trombón), que defenderán Just Being Me, un trabajo que resume una trayectoria musical que comienza con el hip hop en su juventud, pasa por su personal interpretación del soul y termina con un guiño a los postulados clásicos del jazz.