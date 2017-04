«Crear expectativas es fácil; no defraudarlas, difícil»

El encuentro de los lectores con Care Santos se tramó como una reunión de viejos amigos que, salvando todas las distancias, pareciera una recreación de la historia que cuenta Media vida, la última novela de la escritora catalana, distinguida con el Premio Nadal 2017. La charla, propiciada por la librería Luz y Vida y celebrada en el Museo de la Evolución, se desplegó de manera distendida con tiempo para ahondar en su inspiración en la historia personal de su madre, en sus trucos de escritura, en la posibilidad de que en vez de cinco mujeres fueran cinco hombres o en la confección del menú que degustan las cinco amigas que se juntan en 1981 para cenar después de 31 años sin saber las unas de las otras tras conocerse en su adolescencia en un internado de monjas.

Y aunque la artífice de este relato que recorre la vida de estas cinco mujeres con el trasfondo de la España de la posguerra y la Transición era la protagonista, el primer aplauso de la velada no fue para la vencedora del prestigioso Premio Nadal, sino para el ganador de otro galardón, el de las Letras de Castilla y León, Óscar Esquivias, gran amigo de la autora, que, sentado en primera fila, se levantó a saludar, incluida leve reverencia, rendido a sus seguidores.

El profesor Pedro Ojeda, presentador del acto, tiró de ese hilo y Care Santos lo desovilló contando la íntima relación que la une al escritor de Gamonal. «Para mí, Burgos no es lo mismo sin Óscar», inició. Desveló que se conocieron en un congreso de escritores cuando ambos eran inéditos y que la primera vez que visitó la ciudad fue para participar en la ceremonia de entrega de los premios de un concurso literario convocado por La Cábala -extinto bar de La Puebla- al que se presentó tras recibir una postal de Esquivias con una orden: Preséntate. «Y le hice caso. Siempre se lo hago». «Me emociona mucho tener a Óscar en la primera fila. La amistad es de las mejores cosas que te pueden pasar, incluso más que los libros», concluyó.

Tras estas palabras, los focos giraron hacia la polifacética y prolija escritora y su nueva criatura.

Un libro que, evidentemente, no refleja su vida -es demasiado joven para ello-, pero sí recoge la memoria de su madre, que pasó su adolescencia en un internado religioso, una experiencia de la que, anotó, nunca había querido hablar demasiado. «Ella odiaba a las monjas y está contenta de que su hija, de alguna manera, haya ajustado cuentas».

Habló del proceso de escritura de la novela y reveló que siempre piensa primero, aboceta después y escribe luego y que siempre, antes de sentarse frente al teclado, se impone tener muy claro el final. «Crear expectativas es fácil, lo difícil es no defraudarlas», anotó y comparó a los escritores con magos que con sus pequeños trucos deben atraer la atención del lector pero sin que se le vea venir. «Creamos pequeños misterios tratando de no desvelar hasta el último momento».

Hubo lugar a las grandes preguntas. Aclaró que no es una novela sobre la amistad, sino sobre la base de la amistad y que siempre tuvo presente que no quería «un relato de buenos y malos, sino reflejar las realidades muy distintas que se vivieron en la Guerra Civil». Advirtió igualmente lo cercana que Media vida se encuentra del folletín -«lo adoro como lectora»- y del teatro -«he releído Entre visillos, de Carmen Martín Gaite, por si se me pegaba algo de sus diálogos»-.

También a las menudas (o no tanto). Y ahí Santos se puso el delantal para meterse en fogones. «Me gusta que los personajes de las novelas coman», introdujo antes de compartir que recurrió a una cocinera amiga suya para diseñar el menú que se sirve y que ella misma realizó las recetas en su casa con más o menos éxito. No consiguió el punto del flan de berenjena, pero sí el del pato con peras una vez que dio con el ave, tarea ardua.

Aunque Ojeda marcó el paso, pronto entraron en el baile los asistentes -muchos miembros de los clubes de lectura que mantuvieron un encuentro previo con la autora- y ahí se planteó qué habría sido de la novela si en vez de cinco mujeres hubieran sido cinco hombres. La guerra de sexos se desató (poco).