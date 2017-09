Cuando la tecnología se cuela en casa

Tictac, tictac, tictac... La cuenta atrás ha comenzado. El III Foro de la Cultura, a celebrar en otoño de 2018, ya ha echado a andar. Su coordinador, Óscar Blanco, y representantes de las entidades colaboradoras (Fundación Caja de Burgos, La Caixa y Ayuntamiento) presentaron ayer en la vieja estación de tren la primera actividad a realizar, que servirá para caldear el ambiente de una nueva edición que tendrá a la tecnología como bandera.

«Es un tema que me inquieta. Me pregunto cómo influirá en los procesos de trabajo, en nuestro tiempo... El Foro de la Cultura tratará de poner sobre la mesa todas las posturas en torno a la imparable presencia de la tecnología en la sociedad actual», introduce Blanco antes de hablar de esta primera toma de contacto denominada Tecnologías ciudadanas enmarcada en la sección ActivaCciones.

Y precisamente de eso van los doce talleres que se impartirán en ese mismo espacio los dos últimos fines de semana de octubre y el primero de noviembre. Se destinan a todas las edades, serán gratuitos y las inscripciones previas se pueden realizar hasta el 17 de octubre en el número de teléfono 010 del Ayuntamiento y en el 947 28 88 86 y en el correo electrónico servicio010@aytoburgos.es. El aforo está limitado a 30 personas por actividad.

No se trata de una mera demostración, el programa se propone «dotar a los ciudadanos de conocimientos útiles a partir del empleo de dispositivos que permitan la acción colectiva, creados a partir de la fórmula do it yourself (hazlo tú mismo) o do it with others (hazlo con otros) y que se puedan incorporar a la práctica cotidiana en el hogar, el trabajo, las instituciones...».

El público podrá conocer iniciativas ciudadanas locales y otras de ámbito nacional ya consolidadas referentes a distintos campos: impresión 3D, huertos ecológicos, aplicaciones textiles, redes wifi, drones...



LOS TALLERES, UNO A UNO

La llamada de las plantas. Makeroni Labs (Zaragoza) enseñará cómo utilizar arduino para monotorizar una planta. 20 de octubre.

Impresión 3D. Taller Abadía Tecnología de Burgos introducirá en el mundo de la impresión 3D. 21 de octubre.

Drones. Changemaker’s Team acercará el mundo de los drones al público, sus utilidades en salud, seguridad... 21 de octubre.

Mobiliario DIY. Arquimaña (San Sebastián) diseña mobiliario doméstico con herramientas de fabricación digital. 22 de octubre.

Produce tu energía. El burgalés David Pérez ilustrará las posibilidades de la energía fotovoltaica. 27 de octubre.

Hackea tus juguetes. Innovart llega de Zaragoza con ideas para añadir luces, voces o control remoto a un juguete viejo. 28 de octubre.

Textiles y circuitos. Paola Guimerans (San Sebastián) exprime las posibilidades de los textiles electrónicos. 28 de octubre.

Huerto en casa. La Asociación Ogea de Burgos guía al participante en la construcción de un huerto productivo todo el año. 29 de octubre.

Acústica casera. Hertzlovers (Madrid) trae sus paneles acústicos de diseño libre. 3 de noviembre.

Telar DIY. Autoconstrucción de un telar DIY con Amara Montes (Donosti). 4 de noviembre.

Guifi.net. Ondula (Madrid) instala una red wifi a través de Guifi.net. 4 de noviembre.

Juego colaborativo. Ajo Taller de Arquitectura (Burgos) despierta la creatividad de los niños el 5 de noviembre.