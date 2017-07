Un cumpleaños con Juana la Loca

Sin confetis, ni guirnaldas, ni alfombras rojas ni champán. El Teatro Principal celebra el veinte aniversario de su reapertura sin alharacas (y casi de puntillas). Nada en el exterior del edificio llama la atención sobre la efeméride, pero tampoco se la ha querido obviar. El Instituto Municipal de Cultura (IMC) festeja este cumpleaños con puro teatro... y con Juana la Loca. La compañía granadina Histrión Teatro representará La reina que no quiso reinar, una obra del dramaturgo burgalés Jesús Carazo, estrenada hace once años en el patio de la Casa del Cordón. Mañana vuelve a orillas del Arlanzón, en la que, tal vez, sea su última gira después de diez y más de 200 funciones en grandes ciudades y pequeñas localidades, en el territorio nacional y también fuera de él como Francia, Argentina y México (en América Latina a cargo de otros grupos).

La actriz Gema Matarranz encarnará a la hija de los Reyes Católicos mañana a las 20.30 horas (entradas a 4, 5, 8 y 10 euros).

«Yo estoy sorprendido por todo lo que me ha ocurrido, por esta especie de regalo que me han hecho los dioses, y que se culmina ahora viniendo a Burgos. Me hacía mucha ilusión», comenta el autor, que ayer acompañó a la concejal de Cultura, Lorena de la Fuente, en la presentación de esta actuación que, en palabras de la edil popular, pretende un triple homenaje.

«Primero, al propio Teatro Principal; segundo, a los creadores locales, que siempre han tenido peso en nuestra programación y en nuestro querido escenario; y, tercero, a una mujer, Juana de Castilla, muy vinculada a la ciudad y que puede ser un aliciente muy interesante para este aniversario», expuso.

La reina que no quiso reinar, nacida de un encargo de la entonces solo Caja de Burgos para recordar el quinto centenario de la muerte de Felipe El Hermoso, «es un ajuste de cuentas de Juana la Loca con sus fantasmas cuando ya está encerrada en Tordesillas. La reina dice todo lo que tiene que decir a la gente que le ha hecho daño, a sus padres, a su marido, al Cardenal Cisneros, a su hermana...», apunta Carazo, que aplaude las novedades introducidas por el director.

El teatro será protagonista una noche más en un escenario que, hasta la inauguración del Fórum Evolución en 2012, ha sido el principal de la ciudad desde su reapertura en 1997.

Aquel 7 de julio de hace dos décadas sí hubo alfombra roja ¡y presencia real! La entonces admirada y hoy despreciada Cristina de Borbón se trasladó a Burgos para descubrir una placa conmemorativa en el vestíbulo que aún hoy da fe de aquella inauguración en la que la música fue la estrella.

Sonó la Novena Sinfonía de Beethoven, dirigida por el maestro Frühbeck de Burgos, e interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid y el Orfeón Donostiarra, más «un escogido elenco de prestigiosas voces solistas del panorama internacional».

Había que celebrarlo sin reservas. Se había llegado a la meta de una carrera tortuosa. Desde que cayó en desuso en 1956, casi un siglo después de su inauguración en 1858 y tras ser un destacado foco cultural y social de la ciudad, mucho se escribió, discutió y polemizó sobre el destino del edificio isabelino. Finalmente, se decidió su reforma. El arquitecto José María Pérez Peridis condujo estos trabajos realizados entre mayo de 1995 y julio de 1997. Y sigue siendo una feliz realidad.