Duradero flechazo por el musical

Domingo por la tarde. La actividad es inexistente en el polígono industrial de Los Brezos. Los pocos coches aparcados se concentran a la puerta de una de las naves. Un cartel desvela que algo se está cociendo en su interior. Y quien se adentra en ella irrumpe en una vorágine de coreografías, de chicos cambiándose de ropa apresuradamente, de patas subiendo y bajando por una imponente estructura que sirve de decorado, de luces de colores y rayos de sol... Son los miembros del centro de ocio juvenil de la parroquia Sagrada Familia (Safa). Más de un centenar de chavales de entre 14 y veintitantos años que ensayan contrarreloj High School Musical, el espectáculo que estrenan en el Teatro Principal hoy (18.30 y 22 horas) y mañana (17.30 y 21 horas) con entradas a 4, 5, 8 y 10 euros.

El resultado de tanto esfuerzo no se quedará ahí. También hay programadas funciones en el Teatro Clunia el sábado 29 de abril y el sábado 6 de mayo (17.30 y 21 horas, 7 euros) y en el Fórum el sábado 13 de mayo (20.30 horas, 10 y 15 euros).

La historia cantada protagonizada por Troy Bolton, el capitán del equipo de baloncesto del instituto East High, y Gabriella Montez, una tímida chica apasionada de las matemáticas que acaba de llegar al centro, a los que les une su pasión por la música, es el noveno musical que levanta la Safa.

«Aunque al final lo que se ve es un espectáculo en el escenario, el objetivo va más allá. Está incluido en un proyecto formativo para los jóvenes. La preparación del musical, además de que les guste o no, supone descubrir capacidades y talentos que tienen de los que no son conscientes», advierte la directora, Inma Cuesta y llama la atención sobre el proceso de crecimiento que experimentan.

«Muchos vienen aquí y nunca han bailado, es la primera vez que salen al escenario o se mueren de la vergüenza y cuando pasan los meses y se ven capaces de hacer un montón de cosas porque se les ha enseñado paso a paso reciben un chute de autoestima», añade la responsable y destaca que se hace hincapié en el trabajo en equipo, en el reparto equitativo de tareas, en que todas las labores tienen la misma importancia y tan esencial es el protagonista como el que carga y descarga el camión...

«Hay chicos que encuentran un grupo, un proyecto común, gente con la que compartir muchas cosas y en un ambiente sano. Se crea una fuerza de grupo y se sienten muy identificados. Muchos de ellos dicen que su vida desde que pasaron por la Safa es otra, para ellos es un antes y un después, invierten y reciben mucho. Si no, no estarían aquí», se explaya.

Estas palabras las corrobora unos minutos más tarde Silvia Vicente, una joven de 25 años que entró en el centro de ocio con 14, durante el último curso de preparación para la Confirmación. Tanto la atrapó que aún hoy, con residencia en Barcelona donde fue a ampliar sus estudios de Comunicación Audiovisual que inició en la Universidad de Burgos y completó con un máster en Madrid, sigue colaborando en cada proyecto.

«Me cuesta mucho imaginarme mi vida ahora si no hubiera pasado por aquí. Te enseña a estar, a enfrentar situaciones, a trabajar en equipo, a ser responsable, porque de lo que hagas tú depende mucha gente. Al final todo el mundo entiende que todo lo que haces es importante no solo por ti sino también por el resto», ahonda Silvia Vicente durante los pocos minutos que abandona la mesa de luces.

La ligazón de la puesta en escena del musical con una iglesia provoca, irremediablemente, prejuicios. «Sí, es complicado. Cuando en los carteles pones parroquia Sagrada Familia mucha gente piensa ‘a ver qué birria nos hacen estos parroquianos’. Se asocia a cutrez. No ven que es un proyecto bueno para los jóvenes», sostiene Inma Cuesta y, a la vez que anota que esa dependencia del templo les ha restado apoyos, reconoce que el trabajo realizado los últimos nueve años es su mejor aval. Musical a musical se han ganado el respeto.

Marina Pérez, otra de las participantes en High School Musical, confiesa que después de ver Jesucristo Superstar se sorprendió de quién estaba detrás. «Dije ‘qué cracks que hagan esto y sea una parroquia’», admite y apunta que cuando la propusieron entrar se lo pensó por dudar de poder compaginarlo con el Bachillerato. «Al final me metí. Me dije si no puedo con ello, lo dejó». Y ahí continúa. «Ese año hicimos Fama y fue la mejor experiencia que he tenido», exclama esta burgalesa de 20 años, alumna de Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Burgos, que va por su cuarto musical con la Safa.

¿Qué le aporta? «Mis amigos están aquí, es importante, y luego, antes de los ensayos del musical, tenemos los grupos formativos que te ayudan a abrirte más, a conocerte mejor a ti mismo y al resto de los compañeros. Es una vivencia muy enriquecedora», responde consciente de que esta etiqueta religiosa les obliga a «luchar un poco más porque la gente piensa que va a ver una función del cole y no tiene nada que ver».

Otro de los secretos del éxito es la complicidad de un grupo de padres y de madres que aportan su granito de arena. Ellas suelen tirar de hilo y dedal y ellos de la parte técnica. Ha caído así la cosa. Habilidades de cada uno.

Míchel Ibáñez es uno de esos progenitores ganados para la causa. Son fieles de la parroquia, acudieron a ver Hoy no me puedo levantar (2010) y su hijo Álvaro salió tan encantado que se inscribió para hacer el siguiente. El mayor arrastró al pequeño, Alberto, de doce años, que ha entrado este curso.

«Estar dentro de un proyecto de jóvenes te da una satisfacción completa, ves cómo crece y cómo, sin darse cuenta, cogen unos valores para la vida. Tal vez para ellos sea un divertimento, pero detrás está el compañerismo, la solidaridad...», enumera este padre que como arquitecto técnico ayuda con el montaje de la escenografía y también en el sonido.

El domingo languidece. Los ensayos se intensifican. Se les hará de noche bailando, ajustando el playback, probando luces... La cuenta atrás ha empezado. Tres, dos, uno...