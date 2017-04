«El libro electrónico más que un boom ha sido un petardo»

Óscar Esquivias Galerón (Burgos, 1972) obtuvo el Premio Castilla y León de las Letras 2016 por unanimidad. El jurado destacó su temprana madurez literaria y su obra luminosa con ingredientes característicos, como el encanto y la pulcritud de su escritura, a menudo ambientada en su Burgos natal, así como su manejo magistral del relato, género que cultiva con creciente éxito. El escritor burgalés define la literatura como «el arte que utiliza la palabra escrita como forma de expresión» y reconoce tener la sensación de que «siempre ha sido una afición de minorías». Asimismo, cree que la literatura se seguirá editando en papel frente a las obras de consulta que «solo tendrán versiones electrónicas».

Pregunta- ¿Qué se siente al ser galardonado con este premio en su tierra?

Respuesta- Al principio, sorpresa e incredulidad; después, un gran agradecimiento. Me parece muy emocionante que mis paisanos aprecien mi trabajo.

P.- Acostumbra a restar importancia a los éxitos cosechados pero pasa a engrosar un listado de premiados de la talla de Miguel Delibes y Antonio Gamoneda...

R.- Los premios hay que aceptarlos con humildad. Soy muy consciente de que hay otros escritores que lo merecen tanto como yo. Figurar en esa lista me llena de alegría, no porque me sienta a la misma altura de esos nombres, sino porque muchos de ellos son mis maestros literarios y me gusta pensar que ellos me consideran, o me considerarían, también su discípulo y continuador.

P.- ¿Qué es la literatura? ¿Cómo la define?

R.- La literatura es el arte que utiliza la palabra escrita como forma de expresión. Yo siempre he sido muy sensible al encanto de una historia bien contada y espero que mi obra tenga esa virtud.

P.- ¿Cuándo supo que quería ser escritor? ¿Cuándo se produjo ese antes y después?

R.- No recuerdo que hubiera un momento de revelación. Desde muy niño aprendí a amar los libros y siempre quise vivir cerca de ellos e inventar historias, aunque mi verdadera primera vocación fueron los tebeos. Yo quería dibujar personajes como Mortadelo, Anacleto, Astérix o Tintín.

P.- ¿Cuáles son los autores que le influyen a la hora de escribir, y de leer?

R.- Ha habido varios. Me recuerdo, de joven, imitando el estilo de Delibes, Vargas Llosa y Álvaro Pombo. En la novela que estoy escribiendo ahora, tengo muy presente el recuerdo de Jorge Ibargüengoitia y de Vladimir Nabokov, como si la pudieran leer y necesitara su aprobación. Por otra parte, la lista de autores que me apasiona leer sería larguísima, en ella están todos los escritores que he citado y muchos más.

P.- Según el Informe La lectura en España de 2017 de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el 39% de los españoles no leyó ningún libro en 2015 y las librerías se redujeron hasta 3.650 en 2013 (casi 700 menos que el año anterior). ¿Qué opinión le merece?

R.- Me produce mucha tristeza. Adoro las librerías y, por supuesto, me gustaría que toda la población española anduviera por la calle con un libro de sonetos de Garcilaso en el bolsillo, pero también tengo la sensación de que la literatura ha sido siempre una afición de minorías. Que el 61 % de los españoles haya leído un libro el último año quizá no esté tan mal.

P.- Aún así el informe rompe con la creencia predominante de que la gente cada vez lee menos. En los últimos 15 años se registra un incremento de 11,2 puntos en la proporción de lectores frecuentes...

R.- Me alegra mucho saberlo. Yo sospecho que en España hay más lectores de los que imaginamos. De otro modo, no se explicaría que existan tantas editoriales.

P.- ¿Cuál es el último libro que ha leído?

R.- La duquesa ciervo, una preciosa novela con aire de leyenda medieval escrita por Andrés Ibáñez, que es un autor de mi devoción.

P.- Recomiéndeme otro.

R.- En otro registro completamente diferente, me ha apasionado Patria, de Fernando Aramburu. Es una novela maravillosamente tramada y escrita, que retrata muy bien el ambiente social vasco durante los años del terrorismo etarra.

P.- ¿Cómo ve el futuro del libro en papel ante el boom del electrónico?

R.- De momento, más que un boom, ha sido un petardo, o al menos no se han cumplido las previsiones que auguraban el hundimiento de las publicaciones impresas. Creo que la literatura, especialmente la poesía, se seguirá editando abundantemente en papel. Las obras de consulta (diccionarios, enciclopedias, guías turísticas), sin embargo, solo tendrán versiones electrónicas.

P.- ¿Qué dice a los jóvenes que empiezan a escribir?

R.- Lo primero, que lean mucho, y que sean exigentes con la calidad de sus lecturas. También que lleven siempre encima una libretita donde apuntar las ideas con valor poético o narrativo que se les vayan ocurriendo, y que luego deben desarrollar con paciencia y dedicación. Por último, les animaría a participar en alguna tertulia o revista literaria que exista en su ciudad, y si no las hay, a fundarlas. Y, por supuesto, que no se desanimen si participan en algún concurso literario y no ganan ningún premio. Si uno quiere ser escritor, debe acostumbrarse a las dificultades.

P.- ¿Cuáles son sus próximos proyectos a corto plazo?

R.- El más inmediato no tiene que ver con la literatura: voy a organizar una exposición sobre el pintor Luis Sáez en las Cortes de Castilla y León. Después, publicaré un libro de cuentos que estoy elaborando junto al ilustrador Miguel Navia.