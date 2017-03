«El personaje de Helena Studler es un bombón»

Helena Studler se arremangó el hábito durante la Segunda Guerra Mundial para salvar miles de vidas de la amenaza nazi. Una suerte de Schindler francesa que ayudó a las víctimas sin sopesar las consecuencias que tendría para ella y sus allegados. La película Red de libertad retrata a este personaje por primera vez con la actriz Assumpta Serna como protagonista.

La intérprete ha vivido dos largas jornadas de trabajo en la capital burgalesa. Al término de la primera, ya desmaquillada, habla de este papel sin dejar de piropear al equipo de Contracorriente Producciones y maravillada de lo bien que ha ido el rodaje a pesar de la vorágine climática.

«Estamos ya a la mitad del rodaje y tenemos el engranaje dispuesto. La gente que nos ha ayudado, tanto becarios de la Universidad como figurantes, han sido maravillosos, súper disciplinados, ayudándome y entendiendo lo que necesitaba Sor Helena en cada momento».

Pregunta- Sorprende enlazar en la misma frase disciplina y cine cuando desde fuera se ve todo tan caótico. ¿Las apariencias engañan?

Respuesta- Nunca hay caos. Todos tenemos una orden de rodaje, unas horas de inicio, otras en las que hay que terminar, las personas de maquillaje, peluquería, eléctricos y cámaras saben perfectamente cuando tienen que llegar. Esto es muy agradable porque te da la seguridad de no esperar y tener todo bien controlado. Es muy bonito.

P.- Todo controlado menos el tiempo. Se han encontrado con frío, sol, lluvia...

R.- Y granizo. Hemos tenido de todo. Ya la semana pasada, cuando rodamos en un bosque cerca de Ciudad Rodrigo, tuvimos de todo. Al final no sabes cómo vestirte. Pero vamos bien preparados. Yo voy forrada para poder estar en exteriores y no tener frío. Me tratan muy bien, es un equipo muy agradable, no hay yos, no hay egoísmos, hay mucho respeto por la gente. Si hay algún problema se habla, nunca se deja correr, y eso es lo más bonito. Después de tantas películas a lo largo de tu vida lo que quieres es calidad de trabajo y respeto. Con lo cual estamos todos contentísimos e inspiradísimos.

P.- ¿Qué le sedujo del personaje?

R.- Todos los personajes que son protagonistas tienen muchos momentos muy diferentes porque te cuentan la vida de una persona, hay que llenar una hora y media de sus conflictos y sus soluciones. Tienes mucho recorrido para poder expresar muchas cosas distintas. Tienes todo el tiempo para añadir detallitos, para que no se te pase nada, para que sea una mujer de carne y hueso y despliegue todo el rango de emociones por el que pueda pasar una persona.

P.- ¿Por cuáles pasa Studler?

R.- Sor Helena fue una heroína, quizás un poco impulsiva, pero salvó a 2.000 personas entrando en los campos de concentración. Es un personaje que tiene muchos ratitos de miedo, muchos ratitos de coraje, muchos de confabulaciones y también de culpabilidad. Es un personaje muy bonito de hacer para un actor.

P.- Y además desconocido. ¿Siente que va a descubrir un personaje al gran público?

R.- Sí, eso es muy interesante. Me gustan estos personajes que son heroínas, adelantadas a la época y rebeldes. Para mí, el personaje de Sor Helena es un bombón.

P.- No se conoce su labor pero sí la de otros que hicieron lo mismo...

R.- Sí, es como Schindler pero en mujer. Se le concedió la medalla al mérito, todo el mundo la conocía, pero no pudo ver el resultado de la guerra.

P.- ¿Qué pros y qué contras tiene que Red de libertad sea una producción de bajo presupuesto?

R.- Normalmente tiene los contras de que son personas que no acaban de ser profesionales, pero aquí ocurre al contrario. Toda la gente es muy profesional y la falta de presupuesto se suple con las ganas de hacerlo bien y con el respeto al trabajo de los demás, que es algo que esta productora sabe hacer muy bien. Hay un entendimiento humano que en otras películas no pasa. En las producciones de bajo presupuesto si no hay esa humanidad tienes problemas. Aquí va todo como la seda.

P.- ¿Hay menos egos?

R.- Sí porque al final tienes que ayudar en todo, estar preveyendo más que cuando ya alguien lo hace por ti. Es agradable. No hay esperas porque siempre te tienes que organizar para no dar trabajo a las demás, debes estar a favor de obra.

P.- También resulta curioso la ubicación de la productora, Ciudad Rodrigo, un pueblo pequeño. ¿Es la prueba de que existe cine más allá de Madrid? ¿Son necesarios más Rodriwood?

R.- Su trabajo es muy interesante. Nosotros en la Fundación (se refiere a First Team, creada por ella y que lleva aparejada una escuela de creación cinematográfica) hemos hecho un código de buenas prácticas y ética y estoy segura de que después de esto haremos más cosas juntos. Tenemos la misma manera de pensar el cine. Tiene que ser todo más ético y más humano. Las nuevas generaciones creen saberlo todo y realmente no es así. Contracorriente ha salido adelante a base de experiencia diaria y de cometer errores y sin descuidar ese aspecto humano que en otras productoras se pierde.

P.- Hace mucho hincapié en el carácter humano de la producción. ¿Hay mucho postureo en el cine?

R.- Nos hace falta que haya más ética en lo audiovisual y que la gente que hace películas entienda que al final vale la calidad no la cantidad y que el cine se hace por cariño, para emocionar a otros, es un servicio al espectador.

P.- Usted es una de las damas del cine español. Se habla mucho de los problemas que tienen las actrices para conseguir papeles importantes. ¿Ha sufrido esa discriminación?

R.- El problema es que se escriben personajes para mujeres en torno a la atracción sexual, el deseo... Aquí te usan de los 20 a los 30, a los 40 te olvidan y a los 50 no existes, cuando es el momento más bonito de la mujer y tiene más cosas que contar, pero los guionistas se olvidan de esa fuerza. Cuesta encontrar este tipo de personajes, no solamente aquí, también en América o en Francia, aunque en el país vecino se cuidan un poco más de sus actrices. Hay mujeres que son muy interesantes para contar como Helena Studler. Hay personajes históricos, pero también mujeres de hoy luchadoras, que quieren cambiar el mundo o, simplemente, tantas heroínas que deben compaginar su vida familiar con el trabajo. Es una pena porque es cuando la mujer tiene una madurez y una capacidad para hacer cosas que a veces no tienes con 20 años.

P.- Es difícil cambiar eso...

R.- Al final uno se ha de liar la manta a la cabeza y lo ha de hacer uno mismo. No es casualidad que muchos actrices y actores se conviertan en directores y productores a partir de los 40. Yo he optado por una escuela que ayuda a los jóvenes que empiezan.