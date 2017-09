«El precio del fútbol es más caro que la ópera y no se debate si es elitista»

La ópera se cuela de nuevo en Cultural Cordón a través de la gran pantalla. Las nuevas tecnologías permitirán que el público burgalés se estremezca con los grandes títulos programados en el Teatro Real de Madrid sin necesidad de recorrer la A-1. El ciclo Estación Ópera vive una nueva temporada -se proyectarán Madama Butterfly, Cavalleria Rusticana Pagliacci, Carmen y Billy Bud- y el director artístico del coliseo madrileño, Joan Matabosch, trazó sus líneas ayer en una charla. Unas horas antes, a punto de partir hacia Chamartín para coger un tren con destino Burgos, habló de las bondades de esta iniciativa, de los tópicos que aún rodean a este género y también hubo alusión al estreno de El mozo de mulas, de Antonio José.

Pregunta- ¿Se puede disfrutar de un espectáculo a través de una pantalla tanto como sentado en el patio de butacas?

Respuesta- Son dos cosas diferentes. Se puede disfrutar mucho, aunque de otra forma. Las nuevas tecnologías audiovisuales permiten ver a través de la pantalla detalles, primeros planos, que cuando estás en la sala, viendo el conjunto del escenario, te pierdes. No es lo mismo, es otra cosa, pero es una experiencia excepcional.

P.- ¿Puede servir este programa para acercar al gran público este género que todavía tiene que luchar para romper su eterna etiqueta de elitista?

R.- Ese tópico está ahí y es difícil luchar contra él, pero cualquiera que esté en contacto con el género y no hable a través de clichés manidos se da cuanta de que esto ya no es así. ¿Por qué es elitista la ópera? Por el tema de los precios. Evidentemente, un teatro debe hacer el esfuerzo de reducir al máximo la entrada, pero es curioso que este debate no se plantea con un partido de fútbol, donde los precios son más altos que en la ópera.

P.- ¿Y estas proyecciones ayudan a atraer espectadores?

R.- Sí, evidentemente, un programa de difusión de la ópera a través de audiovisuales puede contribuir mucho a popularizarla porque la experiencia de ver una obra filmada hoy en día puede ser muy estimulante. Los resultados de las últimas retransmisiones masivas han sido espectaculares, desde la reciente Madama Butterfly, antes del verano, al I Puritani o Traviata o incluso productos mucho menos populares como el Lucio Silla, de Mozart, que el sábado se va a retransmitir con una repercusión enorme gracias a la apuesta fuerte del Teatro Real por todos los medios audiovisuales.

P.- ¿Lucio Silla es una de las joyas de la cartelera del Teatro Real esta temporada?

R.- Creo que sí. Lucio Silla es una apuesta muy potente por lo excepcional que es el espectáculo, y lo bien que está resultando, y por el muchísimo riesgo que tiene.

P.- ¿Qué pieza recomendaría no perderse a un neófito en ópera?

R.- Tiene mucho donde escoger. Evidentemente, Carmen y La Bohème, que son títulos más populares, pero también le puede interesar Dead man walking, de Heggie, o Lucia di Lammermoor, dirigida por David Alden, uno de los grandes de la escena, o la misma Gloriana, de Britten, que se hace muy poco y será una recuperación por todo lo alto.

P.- Este otoño, en Burgos, se hablará de El mozo de mulas, de Antonio José, que se estrenará en versión concierto en noviembre, aunque el sueño de sus promotores es que un gran teatro se fije en ella y la lleve al escenario en clave dramática. ¿Qué les dice?

R.- Poco puedo decir. Deben enviar la documentación a los teatros para que puedan analizar la propuesta. Nosotros recibimos proyectos a diario y los estudiamos y si no se ajustan al Teatro Real lo pueden hacer a otro con el que podamos colaborar.