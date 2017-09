NURIA GONZA Burgos

Entre los coletazos de la última y larga gira de conciertos deFuel Fandango se incluye la fábrica de San Miguel.El primer grupo en confirmarse de los cinco que hoy tomarán las instalaciones fabriles de San Miguel enBurgos buscan en cada directo la emoción del público. Para ello se dejan la piel, «tocando cada canción como si fuera la última vez» con el objetivo de emocionar y emocionarse. 2018 ya será momento de componer. Fuel Fandango son el cabeza de cartel delMusic Explorers que arranca hoy a las 18 horas.

Pregunta.- Habéis visitado Burgos en más ocasiones, ¿cómo veis el ambiente por el norte?

Respuesta.- Pues siempre ha sido muy buena, a Burgos es la tercera vez que vamos y siempre nos han acogido muy bien, tenemos ganas de presentar este nuevo disco a ver la reacción de la gente.

P.- ¿Cuáles fueron los caminos que os llevaron a Fuel Fandango?

R.- Pues Nita viene del flamenco y yo del funk y la electrónica pero a los dos nos gustan muchos estilos y somos muy eclécticos, y esa era la idea inicial del grupo, mezclar la música que nos gusta e intentar buscar un lenguaje nuevo.

P.- ¿En qué estáis trabajado ahora mismo además de estar inmersos en vuestra gira?

R.- Ahora mismo la agenda no nos permite apenas hacer nada más porque la gira está siendo muy intensa. Yo produzco cuando tengo tiempo a otros artistas y hago música para anuncios y documentales, es algo que me gusta mucho e intentó compaginarlo.

P.- ¿Qué temática os genera la inspiración para componer?

R.- Hablamos sobre todo de la vida, la naturaleza, seguir adelante y disfrutar de lo que nos rodea, casi todas las canciones hablan de amor, pero no de amor entre personas, si no de amor a la vida, los amigos, la naturaleza....

P.- ¿Algún grupo o cantautor o artista que os inspire o buscáis la inspiración en otras cosas?

R.-Tenemos muchísimos referentes pero a la hora de escribir nos inspiramos más en sensaciones y estímulos de cosas que pasan alrededor nuestro, en paisajes, viajes.

P.- ¿Qué tema de vuestros álbumes os guste en especial y por qué?

R.- A mi personalmente Medina, el tema que cierra este disco y en el que colabora Estrella Morente es de mis favoritos porque creo que conseguimos esa mezcla de flamenco y electrónica que siempre buscamos de una manera natural y sobre todo que transmite mucho sentimiento esa canción.

P.- Junto a la originalidad y personalidad de vuestra música también tenéis una puesta en escena muy cuidada. ¿Qué evento o lugar ha sido especialmente significativo en vuestra trayectoria de conciertos?

R.-Pues hemos estado en más de 30 países incluyendo Cuba, China y Australia, así que te puedes imaginar la de lugares y situaciones que hemos vivido. El último viaje a Australia fue increíble, estuvimos en el festival Womad en Adelaida y flipamos con la cantidad de grupos maravillosos que conocimos de todas partes del mundo.

P.- ¿Qué creéis necesario en el escenario para cautivar al público y cómo lográis?

R.- Lo que hacemos es dejarnos la piel en cada concierto, ser sinceros y tocar y cantar las canciones como si fuese la última vez, emocionarnos para intentar emocionar al público, ese es el único secreto.

P.- ¿Dónde vamos a poder veros este año?

R.- Pues estamos cerrando ya la gira y nos quedan unas 20 ciudades, el último será un concierto especial en Madrid en el Wizink Center (antiguo Palacio de los Deportes) el 30 de Noviembre, después de ese concierto haremos un parón. Estaremos todo el 2018 sin hacer conciertos.

P.- ¿En qué momento decidís apostar por la música y dedicaros a esto?, ¿es algo que siempre habéis tenido muy presente?

R.- Nita lleva desde los 10 años en los escenarios cantando flamenco en muchos lugares de Córdoba. Lo lleva dentro. Yo empecé con 15 años a tocar la batería en un grupo de rock y desde entonces no he parado. Poco a poco empezamos a hacer coas más importantes y sin darte cuenta ya te ves dentro de la profesión, pero con mucho esfuerzo y trabajo por supuesto. No es nada fácil.

P.- Habrá canciones que al final no incluyáis en el disco final, ¿qué hacéis con esos temas?

R.- Pues se quedan ahí en el disco duro. Quién sabe, a lo mejor son rescatadas en el futuro, algunas del principio las hemos retomado y salieron publicadas en el siguiente disco.

P.- ¿Qué auguráis para el futuro de la banda?

R.- En el futuro nos gustaría seguir teniendo la oportunidad de hacer canciones y conciertos. Para nosotros eso es un éxito.