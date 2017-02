Los encuentros de Debla Danza cumplen 10 años

La formación burgalesa Debla Danza presenta la décima edición de los Encuentros de Danza que anualmente organiza, cuyo objetivo principal es conocer y compartir el trabajo de algunos de los coreógrafos y bailarines más significativos de la escena nacional. Diez años es tiempo suficiente para echar la vista atrás y hacer balance de lo que han supuesto estos Encuentros de Danza. Estos años de trabajo han acercado la danza contemporánea al público burgalés y han permitido a Debla Danza compartir experiencias y escenario con coreógrafos y bailarines como Carmen Werner, Daniel Abreu, Asier Zabaleta, Blanca Arrieta, Natalia Monge, Óscar Lozano, Fernando Lázaro o Mariam Ribón.



Un cumpleaños así es preciso celebrarlo. Por esta razón, Debla Danza ha vuelto a convocar a algunos de los coreógrafos que le han permitido llegar a este punto. Daniel Abreu, Premio Nacional de Danza en 2014, vuelve a trabajar como coreógrafo con la compañía burgalesa en una creación que se estrena en esta décima edición e interpreta el solo Two Men, sobre la fragilidad masculina y la lucha por mantener la identidad. Organik, la compañía vasca de danza dirigida por Natalia Monge, presenta la pieza Carneros, que plasma la afición de los vascos por las peleas de carneros, luchas que a pesar de estar prohibidas siguen realizándose a día de hoy.



La formación burgalesa Debla Danza se forma en el año 2000 con la finalidad de fomentar la danza en Burgos. Fruto de este trabajo son estos Encuentros de Danza que se celebran en nuestra ciudad desde el año 2007. Espectáculos como Danzápolis, Lugares comunes y City Club, forman parte de su repertorio.



Daniel Abreu, natural de Tenerife, es Licenciado en Psicología, bailarín y coreógrafo. Funda su compañía en 2004, tras trabajar como intérprete en varias compañías. A lo largo de su carrera es galardonado con el Premio Nacional de Danza de 2014 en la categoría de creación, con el premio a la mejor dirección en el Indifestival 2009 y el premio del Jurado y premio a un bailarín sobresaliente del XVIII Certamen Coreográfico de Madrid, entre otros. Trabaja con Provisional Danza, Compañía de Teatro Cuarta Pared, Compañía de Teatro Marina Wainer, Matarile Teatro, Centro Dramático Gallego y Lanónima Imperial, entre otras agrupaciones. Como creador ha realizado más de 50 coreografías, presentadas en más de 20 países.



Natalia Monge es licenciada en Educación Física interesada por la Expresión Corporal. Graduada en Composición Coreográfica en la School for New Dance Development de Ámsterdam. Trabaja como bailarina con la compañía Circus Wonder (Les Ballets C. de la B.) en Holanda, Bélgica y Francia. Con la pieza ‘d´k´me hablas…?’ gana el segundo premio en el VI Certamen Internacional de Danza Contemporánea Masdanza en Canarias. Desde 2002 cofunda y dirige Organik. Combina el trabajo de creadora con el de docente tanto en institutos como en la Escuela de Magisterio de la Universidad del País Vasco. Es doctora en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco tras la realización de su tesis ‘La danza de las emociones de Alain Platel’.