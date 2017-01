Giran los escenarios, giran

2017 despega y la música en directo escribirá muchas de sus noches en Burgos. Conciertos más íntimos y actuaciones para el gran público. El año solo acaba de comenzar pero el calendario ya se mueve animoso con algunas fechas marcadas en rojo. A la sombra de las esbeltas torres de la Catedral pararán las giras de algunos artistas nacionales e incluso internacionales. Esto es solo una migaja del pastel que se prevé durante los próximos doce meses.

Llama la atención el desembarco de una mítica banda. Simple Minds incluye la plaza burgalesa en su gira Acoustic (Fórum Evolución, 6 de mayo, 65, 50 y 35 euros). El grupo escocés, que va camino de celebrar las cuatro décadas en escena, es uno de los referentes de los años ochenta y noventa, con canciones convertidas en himnos como Don’t You (Forget About Me), Alive and Kicking o Belfast Child.

Simple Minds compartirá cartel con KT Tunstall, que colabora en el tema Promised you a miracle de Acoustic.

Y si de bandas legendarias se habla, he ahí a una de las grandes: Les Luthiers (Fórum, 10 y 11 de marzo, 45, 55 y 60 euros). Los argentinos, que vuelven a Burgos 24 años después de su última actuación, presentan ¡Chist! Antología, una selección de las obras más celebradas por el público a lo largo de sus 49 años sobre las tablas. El hilo conductor es la pieza La Comisión, que narra las vicisitudes de dos políticos corruptos para cambiar el himno nacional según sus conveniencias.

Al avance del cartel made in Spain se asoman artistas como Iván Ferreiro (El Hangar, 4 de marzo, 20 euros) y Chambao (El Hangar, 11 de marzo, 18 euros).

El ex de Los Piratas desgranará las canciones de su celebrado último disco, Casa. Mientras que el proyecto musical liderado por Lamari festeja su regreso a los escenarios en una nueva etapa que cristaliza en el álbum Nuevo ciclo, un puñado de temas que dejan atrás el flamenco chill out y la electrónica para adentrarse en un sonido sin artificios.

El hip hop no tiene rival en Burgos (ni en una larga lista de ciudades). Desde octubre cuelga el cartel de entradas agotadas para el concierto que Kase. O dará el 3 de marzo en El Hangar. El círculo es el nuevo trabajo en solitario del rapero zaragozano miembro de Los violadores del verso.

El heavy irrumpe en este mismo escenario con el grupo vasco El reno Renardo (14 de enero, 13 euros) y su música canalla, su crítica social con humor sin pelos en la lengua, y Amon Amarth (11 de abril, 34 euros), banda sueca de death metal melódico en pie desde los años noventa que solo realizará tres fechas en España: Burgos, Málaga y Zaragoza.

Pero la agenda musical de San Pedro y San Felices empieza antes y admite muchos más ritmos. El ska-punk de Talco (mañana, 12 euros) explosiona en Silent Town.

Los tributos también acapararán focos en El Hangar. Robin Torres rememora el concierto de despedida de Mecano en el espectáculo Hija de la luna (3 de febrero, 16 euros); Masters of the rock se quita el sombrero ante Metallica, AC/DC, Guns N’ Roses y Iron Maiden (4 de febrero, 12 euros); y Esto no es rock radical vasco se rendirá a La Polla, con The Txirla Records, a Skorbuto, con Los demenciales chicos acelerados, y a Kortatu, con Aizu! (11 de febrero, 12 euros).

Y la nostalgia la pintarán Los Mitos en una fiesta setentera con sesión de Javier Pentágono como guinda (28 de enero, 10 euros).