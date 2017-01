Una historia de fantasía en el lienzo

La trayectoria de Revilla XII se contonea como una fantasía en las recias piedras del Arco de Santa María. Su pincelada juguetona, sus ojos vivarachos, su piel curtida en la calle y en los bares, su cigarro en la mano y el sombrero por el que se escapa una juventud bohemia y asoma una madurez soñadora trazan en sus lienzos un universo onírico, sin orden ni concierto, un tanto surrealista y cercano a una suerte de realismo mágico en el que es inconfundible la huella de este palentino burgalés que pasó de la abstracción geométrica a la figuración y solo, sin maestro al que seguir, encontró su propio camino. Sus más de cuarenta años de trayectoria avivan Revilla XII. Exposición antológica 1973-2017, que permanecerá en la céntrica sala municipal hasta el 5 de febrero.

La muestra baila como un cubo poliédrico que contiene las distintas caras del artista: la abstracción geométrica de los primeros años; la figuración permanente e indeleble; el realismo antropomórfico; el pintor de los récords que en 1987 realizó 22.022 óleos y en 2010 se lanzó a crear 2.016 rostros para animar la candidatura burgalesa a Capital Cultural Europea; los collages que se trajo de París durante sus breves estancias en los años ochenta; sus viajes a Panamá...

José Ángel López Revilla nació en la localidad palentina de Salinas de Pisuerga en 1954 y a los 13 años se instaló en Burgos. Empezó a trabajar con quince y tres años después vio que vendía en cuadros lo mismo que ganaba en un mes. Comenzó su danza eterna con el caballete. Tenía 19 años cuando hizo su primera exposición. Desde entonces presume de haberse dedicado solo a la pintura con rachas buenas y malas. Ahí, dice, está su mérito.

Si este dato hace de él un rara avis, también su paso de la abstracción a la figuración lo es. ¿Por qué este camino a la inversa del habitual en sus coetáneos?

«Me criticaban mucho los otros pintores. Me decían que había que empezar por el realismo. Yo he hecho el camino contrario y creo que es ventajoso porque con la abstracción dominas el color», apunta este pintor autodidacta, que nunca pisó un aula ni tuvo maestro. «Siempre he estado solo. Nunca nadie me ha indicado nada. Me he tenido que romper la cabeza para ver cómo se trabajaba el óleo...», reitera al tiempo que descarta ponerse etiquetas o definirse a sí mismo. Las palabras las deja para los demás. «Yo hago lo que me sale de dentro».

Y lo que brota de ahí dibuja un abanico diverso. Desde el Camino de Santiago a exuberantes mujeres; de un bodegón a mil y una miradas a la Catedral burgalesa; de una tinta china a un collage; de unas rosas cargadas de pasta a una atmósfera onírica y cálida que le llevó a la Bienal de Blanco y Negro en la Galería Espalter de Madrid (1988)...

Revilla XII se reconoce en todos esos cuadros, pero es concreto al afirmar que fue 1989 uno de sus mejores años. «Fue la etapa más fructífera. Luego tuve dos hijas y tienes menos tiempo. Un año antes me habían seleccionado en la Bienal...», destaca el artista que ha vivido la pintura sin mirar a los lados y la ha convertido en un misterio.

Las palabras de María, hija del pintor y comisaria de esta antológica, son elocuentes: «Me he manchado con el óleo de los lienzos con demasiada asiduidad, el olor del aguarrás es sinónimo de olor a hogar, me he criado sentada en papel de estraza con un rotulador mientras mi padre repetía movimientos enérgicos con el brazo, en silencio; por eso la respuesta real a la pregunta de por qué estudio Historia del arte es: para conocer a mi padre, para comprender mejor ese lenguaje secreto de las cosas que guarda dentro y solo refleja en sus obras».

Estas reflexiones más personales se unen en el catálogo a las que realizan, no todas exprofeso para esta cita, Pablo del Barco, Antonio Bouza, Luis Conde, Daniel de Cullá, Ángel Herraiz, Amancio Gutiérrez, Juan Mons, Ángel Revilla Argüeso y Tina Pastor. Pinceladas que intentan retratar al artista que no ha cambiado la mirada con la que observa su mundo.