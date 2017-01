Jazz de altos vuelos

El jazz mece de nuevo al invierno burgalés y en volandas lo llevará hasta la primavera. El ciclo de la Fundación Caja de Burgos irrumpe en clave internacional y por todo lo alto. El trío del pianista estadounidense Brad Mehldau abrirá el programa el martes 21 de febrero en Cultural Caja de Burgos de la avenida de Cantabria (18 euros). Se completará con el quinteto del saxofonista y cantante Antonio Lizana (Cultural Cordón, sábado 11 de marzo, 10 euros) y el músico de soul Myles Sanko (Cultural Caja de Burgos, sábado 25 de marzo, 15 euros). Las entradas ya están a la venta, al igual que un abono para los tres conciertos por 35 euros.

La alfombra roja se extenderá para recibir al pianista norteamericano Brad Mehldau, considerado una estrella del jazz, tan brillante como Bill Evans o Keith Jarrett. A orillas del Arlanzón llega junto al bajista Larry Grenadier y el batería Jeff Ballard en un trío que lleva en la carretera desde 2005.

La escena jazzística se quita el sombrero ante Brad Mehldau por su capacidad para la improvisación «que aprecia la sorpresa y el asombro que puede ocurrir a partir de una idea musical espontánea, que se expresa directamente, en tiempo real».

Su discografía es amplia y compartida con músicos de todo el mundo y diferentes perfiles. 10 Years Solo Live, publicado en 2015, reúne 32 obras interpretadas por él solo grabadas en sus conciertos europeos entre 2004 y 2014. Y uno de sus últimos proyectos musicales es Nearness, que recoge la gira que en 2011 realizó con el saxofonista Joshua Redman, que el año pasado participó en el ciclo de jazz de la Fundación Caja de Burgos junto a la The Trondheim Jazz Orchestra.

El flamenco inspira el jazz de Antonio Lizana, que presentará su último álbum, Quimeras del mar, con su quinteto en un baile agarrao entre los dos géneros. El artista gaditano ofrecerá «una fórmula de fusión única: nunca antes se oyó cantar por bulerías a un saxofonista ni tocar el saxo a un cantaor en un espectáculo que viaja desde lo solemne a la fiesta, de la meditación al baile, de Cádiz a Nueva York».

La terna de este nuevo encuentro con el jazz culmina con la presencia de Myles Sanko, que se ha convertido en uno de los referentes de la escena soul británica, heredero de grandes como Bill Withers, Marvin Gaye, James Brown, Ottis Redding o Al Green. En Burgos defiende su tercer trabajo, Just Being Me, resumen de una trayectoria musical que comienza con el hip hop en su juventud, pasa por su personal interpretación del soul y termina con un guiño a los postulados clásicos del jazz.