«La despoblación es terrible»

Sus estudios en etnografía nacional y autonómica hicieron merecedor al antropólogo Luis Díaz Viana del Premio Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades 2015. Un galardón que le lleva a formar parte de Los mejores de los nuestros, una suerte de olimpo de personalidades destacadas de la Comunidad que pasarán por el Museo de la Evolución Humana (MEH) para dialogar con el periodista Ernesto Escapa.

¿Es difícil ser profeta en la tierra de uno? Se ríe antes de contestar. «Sí lo es, pero afortunadamente no es imposible. No hay que preocuparse demasiado», responde unas horas antes de ese encuentro con el público burgalés en el que, entre otros temas, saldrían sus investigaciones y reflexiones sobre la cultura popular, entendida no como un campo cerrado sino como «la manera en la que somos humanos, la forma desde la que vemos el mundo», que él trabaja como «algo muy vivo, a veces innovador y hasta subversivo y futurista, algo que sirve para hacer un posible diagnóstico del presente mirando más adelante».

Díaz Viana considera que queda mucho que explorar por ese camino y afirma que la reflexión desde la cultura popular es especialmente interesante en España. ¿Por qué? «Cuando se habla de cultura se piensa en una con unas mayúsculas muy grandes, el concepto antropológico aún no ha llegado a incorporarse. Hablar de cultura es hacerlo de gestión o industria cultural, pero antropológicamente la cultura es algo mucho más amplio», responde y anima a definir esta cultura -la de producción e industria- y «la cultura vamos a dejársela a la gente, porque es cosa de ella».

El problema en Castilla y León se agrava, precisamente, por esa falta de gente. ¿Cómo afecta la despoblación a esa cultura en una comunidad que tanto la sufre?

«De una manera muy determinante. Muchas veces lo que se pierde es irreparable y no hablo desde la postura de queja, lamento y salvamentística del folclore y la cultura tradicional, que se viene haciendo desde el XIX. Es una realidad que si no hay gente no hay cultura. La despoblación es terrible por muchas cosas, se pierden expresiones, conocimientos, oficios, pero también una manera de vivir y de sobrevivir en ese entorno y hacerlo de una forma sostenible», advierte y lanza una retahíla de preguntas: «¿Por qué lo que se pierde y lo que aparentemente sobra tiene que sobrar? ¿Por qué los pueblos tienen que cerrar? ¿Por qué determinada gente se tiene que ir? ¿Por qué hay que dejar de hacer algunas cosas? ¿Por qué en un momento determinado a gente que se queda en un lugar se le pone entre la espada y la pared y se les da tres alternativas: llévense esto a las vitrinas del museo más próximo, váyanse a otro lado porque no deberían estar aquí o hagan el indio, pónganse una apariencia muy de tradicionales y vivan haciendo el tradicional? ¿Por qué determinadas formas de vida y supervivencia tienen que sobrar? ¿Por ahí vamos bien?».

Díaz Viana se hace las preguntas y, claro está, también busca y encuentra respuestas.

Se reconoce escéptico -«apasionadamente escéptico», dirían sus colegas-, pero con una brecha optimista que le lleva a decir que es mucho lo que se puede hacer, «aplicando el análisis y lucidez a nuestro presente y entorno». Él lo ha hecho y tiene su receta.

«Hay que conocer cómo determinada gente sobrevivía sin causar impactos brutales tanto en su entorno como en ellos mismos. Ahí hay una posible no sé si revolución pero sí resistencia. Hay muchas cosas que hemos olvidado, que hemos dejado de saber hacer, que, sin embargo, nos podían venir muy bien para el mañana. En el mundo actual se dan pasos tan acelerados que están dejando a gente muy desamparada, a la intemperie, y eso no se comprende», expone el antropólogo que reivindica un progreso sin perder de vista una conveniente escala de humanidad.

«Si se cae en procesos acelerados se van a quedar cosas en el camino que vamos a lamentar o vamos a sentir una nostalgia irreparable respecto a ellas», concluye y advierte que, aunque lo parezca, no es verdad que todo el mundo vaya a la misma velocidad «y las diferencias entre quienes están en un siglo XXI avanzado y quienes no han salido del XX son mucho más grandes y eso genera tensión y problemas». Y esto ya está pasando.