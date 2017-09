Led Zeppelin en el espejo

Los amantes del rock están más que de enhorabuena. Whole Lotta Band salta mañana al escenario de La Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro como la reencarnación de los clásicos Led Zeppelin, 20 años después de la disolución del grupo británico nacido a finales de los sesenta. El espectáculo de más de dos horas de duración comenzará a las 22.30 horas y las entradas (a partir de 16 euros) están disponibles en el Café Tertulia, Café Tangente y Sala Bocca de la ciudad del Ebro y también en Ticketea y en la web de venta de localidades de El Corte Inglés.

El objetivo de esta propuesta es que el público asista a una actuación única y pueda «revivir la música de una de las bandas más legendarias de la historia de la música». Tanto es el realismo que sus integrantes han logrado en sus interpretaciones que han recibido las felicitaciones del mismo Robert Plant, cantante de Led Zeppelin.

Un reconocimiento que se suma al aplauso del público logrado «gracias a los riffs afilados, rápidos y refinados de Dani Magaña, poniéndose en la piel de Jimmy Page; la dulce, pero potente y agresiva voz de Patricio Assef, cuando interpreta a Robert Plant; las poderosas, certeras y contundentes notas del bajo, teclado o mandolina de Juanjo Amengual, encarnando el papel de John Paul Jones, o la sutil y atronadora batería de José Palomino Titi, personificando al desaparecido John Bonham».

Durante el concierto, se repasarán los clásicos de la corta pero intensa trayectoria de una de las bandas más influyentes en la historia del rock. Los temas más populares y conocidos como Rock and Roll, Whole Lotta Love o Black Dog se mezclan con otros más selectos, como Dazed and confused o Kashmir que brinda el mismo disfrute a los seguidores más puristas y a los más gamberros.

Whole Lotta Band. Led Zeppelin Live Experience, que llega a Miranda dentro de la gira europea Celebration Tour, consigue transportar al público al universo Led Zeppelin con la misma puesta en escena, ambientación y sonido de la banda británica.

Para afinar su performance, el grupo además se rodea de los elementos característicos que dominaban la escenografía de los ingleses: batería Ludwig de color naranja transparente, guitarra Gibson de doble mástil, arco de violín, theremín, teclados...