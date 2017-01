Lluvia de estrellas en palacio

Antonio López, Rafael Canogar, Luis Gordillo, Albert Ráfols-Casamada, Antoni Tàpies, Juan Barjola, Matías Quetglas, Juan Manuel Díaz Caneja, Carmen Laffón, Eduardo Chillida, Miquel Barceló, Juan Muñoz, Juan Manuel Broto, Guillermo Pérez Villalta, Susana Solano, Juan Uslé, José Manuel Ballester, Txomin Badiola, Eulàlia Valldosera, Jaume Plensa, Javier Vallhonrat, Cristina García Rodero, Alberto García-Alix, Chema Madoz, Joan Fontcuberta...

El pronóstico es poco arriesgado. La celebración de los treinta años de actividad expositiva en la Casa del Cordón prevé una auténtica lluvia de estrellas. Arte en Palacio. 30 años de exposiciones en la Casa del Cordón propone un repaso a la principales corrientes y los más destacados representantes del arte español en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años del XXI. Una selecta fiesta que se alargará del 20 de enero al 5 de marzo.

El universo de Julio López Hernández, Isabel Quintanilla, José Hernández, Amadeo Gabino, Gustavo Torner, Pablo Palazuelo, José María Cruz Novillo, Jordi Teixidor, Santiago Serrano, Alfonso Albacete, Ferrán García Sevilla, Adolfo Schlosser, Francisco Leiro, Sergi Aguilar, Darío Villalba y Humberto Rivas también iluminará esta exposición realizada por la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social de La Caixa.

Medio centenar de pinturas, esculturas y fotografías procedentes de la colección reunida en su día por Caja de Burgos perteneciente en la actualidad a los fondos de Caixabank en la que no falta la representación burgalesa.

Las creaciones de los fallecidos Modesto Ciruelos y Luis Sáez animarán esta muestra junto a la de otros autores nacidos en tierras cidianas como Cuasante y Paloma Navares -que este año también tendrá su exposición individual en el Centro de Arte Caja de Burgos (CAB)-.

Arte en Palacio. 30 años de exposiciones en la Casa del Cordón hará la exposición número 100 en el antiguo Palacio de los Condestables tras su conversión en centro cultural después de su rehabilitación entre los años 1983 y 1987.

Durante aquellos primeros años y hasta 2005, las paredes de la Casa del Cordón abrazaron la obra de artistas pujantes en el panorama nacional como Chillida, Tàpies, Gordillo, Carmen Laffón o Ràfols Casamada sin cerrar sus puertas a importantes colecciones como las de Helga Alvear o la fotográfica del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

La apertura del CAB en 2003, un espacio para la exhibición de la creación más actual, motivó un cambio de rumbo en la propuesta expositiva de la sala de la calle Santander. Desde entonces, a orillas del Arlanzón han atracado colecciones inexpugnables o a las que se ha dotado de una renovada lectura, miradas a otras civilizaciones, abordajes a la producción de artistas de relumbrón como Sorolla, Duchamp, Oteyza, Warhol o Fortuny.

Cien encuentros con el arte que han dibujado mágicos universos o redescubierto a autores para el público burgalés, con un importante esfuerzo en la divulgación, en una relación duradera que este invierno chocará las copas por este trigésimo aniversario.





EL TEATRO REAL, MÁS CERCA CON LA RETRANSMISIÓN DE SUS ÓPERAS

La Fundación Caja de Burgos y el Teatro Real de Madrid, que cumple 200 años de su fundación y 20 de su reapertura, se alían para la retransmisión en Cultural Cordón de algunas de las óperas que se escenificarán en el escenario de la capital del reino. Se proyectarán Traviata (27 de enero), Luisa Fernanda, con Plácido Domingo (16 de marzo), La prohibición de amar (11 de mayo), Billy Budd (fecha a confirmar en febrero), Rodelinda (marzo-abril) y Madama Butterfly (junio-julio, entrada libre). El ciclo se completa con una charla del crítico José María Irurzun (3 de febrero, entrada libre). Se proyectarán igualmente en Aranda y Miranda. La entrada general cuesta 8 euros (hay descuentos).



¡LARGA VIDA AL CORTO...!, UN BRINDIS QUE SE REPITE EN ENERO

¡Larga vida al corto...! es uno de los programas con más éxito y este año estrena el Premio del Público, dotado con 350 euros en cada una de sus modalidades, Español y Castellano y leonés. El primero tendrá lugar el martes 24 y miércoles 25 de enero y proyectará Alike, Postales, No me quites, Las reglas del subjuntivo, Decorado, Apolo 81 y The App. Y el segundo se celebrará el martes 31 de enero y miércoles 1 de febrero con La invitación, Cretinos, Down to the wire, Fuera de servicio, La mujer de mis sueños, Uka -nominado al Goya y en el que participan los burgaleses David Castro y Alejandro Ronda-, Nueva York, Mario, del burgalés Carlos G. Velasco, y Vida en marte.



LA ARTES ESCÉNICAS ESTRENAN ABONOS

La agenda escénica viene cargada y con la creación de abonos tanto para teatro para adultos como familiar. La oferta del primero incluye Vientos de levante, de La Belloch Teatro (28 de enero); Tierra del fuego, con Alicia Borrachero y Ben Temple (11 de febrero); Ninette y un señor de Murcia (17 de marzo); La estupidez, de Feelgood Teatro, con los conocidos Toni Acosta y Fran Perea, entre otros (1 de abril); y Cyrano de Bergerac (20 de mayo). Mientras que niños y grandes cuentan con Aladín, un musical genial (4 de febrero); Amour, con la dirección artística de Elisa Sanz (3 de marzo); y Romeo y Julieta de bolsillo, ganadora del IV Certamen Barroco Infantil del Festival de Almagro (18 de marzo).