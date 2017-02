'Lo que de verdad importa', una película con fines benéficos

'Lo que de verdad importa', la nueva película de Paco Arangorodada en la provincia de Nueva Escocia (Canadá), llegará a los cines el próximo viernes 17 de febrero. Se trata de una película escrita y dirigida por Paco Arango, financiada al 100% por el propio director, creador de la fundación Aladina.



Esta producción, con un reparto de lo más internacional, tiene fines benéficos. Y es que todo el dinero recaudado con este filme, en el que veremos rostros conocidos como Jonathan Pryce de ‘Juego de Tronos’ y Jorge García de ‘Perdidos’, será destinado a diferentes campamentos para niños con enfermedades.

Para conseguir la máxima recaudación posible con esta película, dedicada a Paul Newman y as us campamentos para niños con enfermedades graves, circula por Whatsapp un mensaje subrayando la importancia de apoyar este proyecto desde el primer día, para evitar que desaparezca de la cartelera. “Si el primer fin de semana no hay afluencia de espectadores, las salas de cine la retiran. Y por tanto, deja de haber ingresos para estos niños”, reza uno de los mensajes que circulan ahora por esta popular aplicación de mensajería instantánea.