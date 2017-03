El mejor homenaje al 'Rey del pop'

Comienza una nueva temporada del espectáculo homenaje al ‘Rey del Pop’ Michael Jackson. Michael Legend (Jackson Tribute) es el show más visto en nuestro país con más de 200.000 espectadores.



Desde su estreno en agosto del año 2009 en la Plaza de Toros de Laguna del Duero en Valladolid, Michael Legend (Jackson Tribute) ha sido incluido con gran éxito en las programaciones festivas de más de 50 ciudades, como Gijón, Ferrol, Guadalajara, Ponferrada, Lloret de Mar, Fuerteventura o Palencia entre muchas otras.



Michael Legend (Jackson Tribute) está considerado como el mejor musical tributo a Michael Jackson en la actualidad, un espectáculo donde podremos ver al mejor doble del mundo Ben Jackson, junto a una excelente formación musical, y a un excelente equipo de bailarines, coristas y artistas invitados, presentando un total de 12 personas en escena.



Un show en directo que exhibe con gran credibilidad y realismo el trabajo que Michael Jackson tenía previsto realizar en su Gira de conciertos que tenía programada realizar en el año 2009 y que al tiempo anunciaba su despedida de los escenarios: ‘This is it’. Una gira que finalmente fue truncada por su inesperado fallecimiento, conmocionando al mundo entero.



Este Show nos ofrece una visión muy acertada de la manera de concebir el espectáculo que ofrecía el ‘Rey del Pop’ en escena, utilizando las réplicas exactas de su vestuario, coreografías, y misma puesta en escena.



Un espectáculo para todos los públicos que nos ofrece su repertorio más conocido, y que incluye las composiciones más emblemáticas de su carrera, como Beat it, Billie Jean, Human Nature, Thriller, Man in the Mirror o Smooth Criminal entre muchos otros éxitos.



Para este año el espectáculo musical Michael Legend (Jackson Tribute) tiene previsto realizar una amplia Gira de conciertos por distintas ciudades de la península, islas y otros países de Europa.



En esta ocasión Michael Legend visita la provincia de Burgos con dos actuaciones: El 10 de Marzo a las 20.00 horas en Cultural Caja Burgos y 11 de Marzo a las 20.00 horas en Cultural Aranda, las entradas se pueden adquirir en Teleentradas de Caja Burgos y en las taquillas de los teatros. Precios 20€ y 18€.



Un espectáculo para toda la familia, permitida la entrada a todos los públicos.