El misterio del verso, el encanto del lienzo

El verbo se hace pintura en el pincel de Rafael Mediavilla. El artista se recrea en su rica paleta cromática para componer un poema de la vida marcado por el paso del tiempo, las ausencias y las soledades. Se pierde por paisajes tardíos, por esas estampas que desdibujan el otoño y abocetan el invierno. Se despoja de la mochila cargada de victorias y fracasos, de alegrías y amarguras, de apariencias y dobleces, para reencontrarse con él mismo, sin accesorios. El pintor emprende el camino hacia lo esencial. Quiere desvelar el misterio. Su afán, dice, es entender la palabra y sus silencios. «Trato de buscar el trazo y el color de la palabra», apunta antes de perderse por Trovas de melancolía, la exposición que ocupa la Sala Círculo Central hasta el 26 de marzo.

La colección, que tira del ovillo de su anterior exposición, Poemario incierto, en el Arco de Santa María hace más de tres años, se extiende en el espacio como un poema que mima la métrica, la musicalidad y el ritmo, que persigue las luces y las sombras de una vida que juega con la melancolía. Y, ojo, que el autor desdice a la Real Academia Española y borra cualquier rastro de amargura de ella.

«Son paisajes de la melancolía entendida como una fuerza que dentro de esa quietud cobra tanta energía que es capaz de provocar unas sensaciones que nos apartan del fárrago de la vida, del hombre y de su existencia, pero desde un punto de vista creativo, lejos de la tristeza», sostiene Mediavilla, que busca la evocación y la provocación de ensoñaciones en el espectador.

Su memoria, sus recuerdos, su momento vital completarán la pintura. El artista solo sugiere. Los significados de estas trovas escritas en el lienzo son infinitos. «El hecho artístico es como un salto al vacío. Sin la visión del espectador jamás se convertirá en obra de arte», observa frente a una exposición que, afirma, está pintada en defensa propia, «en contraposición a la vida cotidiana, en la que todo es tan romo, tan plano, como si al levantarnos siempre estuviese la misma hoja del calendario, aparece en mí un aspecto íntimo, afectivo, no sé si místico, una realidad de la que lamentablemente ya disfrutamos muy poco por la vorágine del mundo».

Esa idea de desprendimiento guía la pintura y se deconstruye, los paisajes pierden elementos para completarse, están libres de materia, insinuantes, sutiles, con una atmósfera enigmática y envolvente que emparenta la colección con el romanticismo del siglo XIX. La composición cromática por encima de todo. Blancos luminosos, ocres nostálgicos, verdes misteriosos...

El pintor se rebela ante quienes advierten el giro radical experimentado desde su anterior exposición, en la que abandonó el hiperrealismo. Considera que la esencia se mantiene. ¿Que ha cambiado la estética? Sí. Pero no el concepto. No la presencia de la poesía, de la música, del simbolismo. Para él la pintura es un sacerdocio. Y la amistad es su credo. He ahí el sentido de la capilla de retratos con la que culmina Trovas de melancolía. «Contra los arañazos de la depredadora vida siempre hay un hilo de salvación. Esta es mi Compostela y allí, donde están quienes realmente me reconfortan, acudo en peregrinación», destaca con fe... y ciencia.