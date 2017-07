Mojarse los pies en el Arlanza, callejear en Poza

Marceliano Santa María se entregaba durante el curso a sus clases y sus encargos. La alta burguesía madrileña se moría por un retrato suyo. De este trabajo se escapaba en verano y gustaba de dar rienda suelta al pincel en su ciudad. Era fácil verle plantado con su caballete en medio de los campos castellanos o en la calle de un pueblo. Con sus bártulos se recorrió la provincia. Atrapó sus infinitos campos segados, reflejó la belleza de sus casas en las aguas de sus ríos, recogió a las gallinas campando por las calles aún de tierra, pintó con magia sus cielos...

El retrato y el paisaje caracterizan al llamado pintor de Castilla. El museo que lleva su nombre, sito en el Monasterio de San Juan, custodia ejemplos de su maestría en uno y otro género. Y este verano salen de los almacenes para abrir una ventana a estas tierras. La exposición Marceliano Santa María. Un paseo por la provincia se inaugura hoy (19 horas) en el Arco de Santa María, donde estará hasta el 3 de septiembre (de lunes a sábado de 11 a 14 y de 17 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas).

El visitante se moja los pies en el Arlanza, cruza el Ebro en Miranda por su imponente puente de piedra, se pierde por los rastrojos de la Bureba, escucha las canciones de las mujeres que lavan la ropa en Cortes, se extasía con el importante patrimonio histórico de Medina de Pomar, se asoma para ver el reflejo de Cigüenza en el agua o alza la mirada para ver a la cigüeña en el campanario de San Medel.

Villarmero, Villacienzo, Salceda de Arlanzón, Villatoro, Sotragero, Olmosalbos, Espinosa de los Monteros, Villasuso de Mena, La Molina de Ubierna, Poza de la Sal, Quintanilla Vivar, Sasamón, San Medel, Puentedey... y dos vistas de la capital, una de la Catedral desde San Pedro y San Felices y otra de sus tejados nevados, para refrescar el caluroso ambiente.

39 óleos visten esta muestra que sigue los pasos de Santa María durante esos meses estivales. Desde 1928, con una vista gris de Villasuso de Mena, a 1952, año de su fallecimiento, que pintó Villatoro.

«Se pretende que la gente disfrute de esta pintura, que los de fuera conozcan la provincia, y que los burgaleses la aprecien y puedan ahondar en ella en el Museo Marceliano Santa María, que parece que les cuesta ir», detalla Ignacio González, coordinador cultural del Instituto Municipal de Cultura (IMC), que tenía ganas de sacar al artista del Monasterio de San Juan y encontró su oportunidad cuando hace tres semanas se cayó de la programación una exposición pictórica del malagueño Antonio Montiel.

González destaca la variedad de paisajes. Cerros, arboledas, unos con figura humana, otros sin ella, y los ríos. «Era un gran pintor de reflejos», observa. No se quedan ahí los piropos del también historiador del arte. «Empleaba muy poca pintura, en algunas obras hasta se ve el lienzo. Esto indica una gran maestría, no repasa, no vuelve sobre ello, tiene una gran seguridad en la pincelada y calidad en la elección de los colores», describe antes de levantar la mirada hacia los cielos «siempre sugerentes» del pintor de Castilla. Que lo es más que nunca en este paseo por la provincia.

‘Viejo romance’ para un pintor

«Marceliano Santa María está pintando; lo que pinta es un paisaje; el paisaje que pinta es un paisaje de su tierra de Burgos. Quisiéramos dar a estas líneas el ritmo, no externo, sino interior, de un viejo romance. Y nada cuadraría mejor a la índole de nuestro pintor que este género de literatura. Al pronunciar, como un conjuro, el nombre de Burgos, sentimos que se abren ante nosotros perspectivas ilimitadas: el aire en Burgos es fino; el paisaje, sobrio; las olmedas que circuyen la ciudad, umbrosas. Hay en Burgos un consorcio indefinible entre lo antiguo y lo moderno (...)». Azorín dedica estas palabras a Marceliano Santa María (Burgos, 1866-Madrid, 1952) y el folleto de la exposición las recoge. Habla el escritor de romance, pero la historia del llamado pintor de Castilla no se ciñe a un solo género. Biografía, novela costumbrista, literatura de viajes, historia... Cualquiera serviría para enmarcar la trayectoria de este artista que hizo sus pinitos junto a su padre, orfebre, y en la Academia Provincial de Dibujo con Evaristo Barrio e Isidro Gil. Su formación siguió en Madrid, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, el Círculo de Bellas Artes y el estudio del pintor Manuel Domínguez. Más tarde se fue a Roma, becado por la Diputación. A su vuelta, fue profesor de la Escuela de Artes y Oficios de Madrid, que le nombró director en 1934. Siempre combinó la docencia con la pintura atendiendo a distintas temáticas: retrato, paisaje, historia... Una parte de esta obra se expone en el Museo que lleva su nombre, en el Monasterio de San Juan. Destino obligado tras el Arco de Santa María.