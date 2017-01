Música en palacio con Cordón Barroco

La música regresa a palacio. El patio de la Casa del Cordón se viste de etiqueta para convertirse en escenario de tres conciertos englobados en el ciclo Cordón Barroco y alumbrados por la alianza entre el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), la Fundación Caja de Burgos y la Obra Social de La Caixa.

The King’s Consort abre el baile este sábado con un repertorio basado en composiciones de la época de Shakespeare. Las veladas musicales continuarán el 25 de febrero con Acadèmia 1750, que interpretará el recuperado y reestrenado Oratorio a Santa Bárbara, del salmantino José Lidón, y el 8 de abril con la Euskal Barrokensemble, que mecerá estas nobles piedras alternando obras del Cancionero de Palacio y del de Olmeda.

Las entradas cuestan entre 15 y 20 euros dependiendo del concierto (entre 8 y 12 euros para los titulares de tarjetas de CaixaBank) y existe un abono para todo el ciclo por 40 euros. «Ni los gintónic son tan baratos en Burgos», se lanzó el director del CNDM, Antonio Moral, que hasta se atrevió a sugerir como titular ‘ciclo barroco a precio de gintónic’.

The King’s Consort, «uno de los grandes grupos internacionales en la interpretación de música barroca y antigua con criterios historicistas e instrumentos originales», en palabras del director del CNDM, dibujará El Londres de Shakespeare, con un programa que gira en torno a The Fairy Queen, de Purcell, y se completa con obras de otros autores de la época como Locke, Johnson o John Wilson y que se interpretará bajo la batuta de Robert King.

El director de la programación de Cultural Cordón, José Miguel González, llama la atención sobre la altura de este concierto pues son los británicos, junto a los holandeses, los pioneros en la interpretación de la música histórica.

No obstante, España ha cogido carrerilla y no desmerecen las otras dos citas de Cordón Barroco, protagonizadas por formaciones nacionales.

Acadèmia 1750, nacida como conjunto residente del Festival de Torroella de Montgrí y especializada en el Barroco, llevará a escena la recuperada partitura del Oratorio a Santa Bárbara, de José Lidón, que estuvo durmiendo el sueño de los justos desde hace dos siglos y medio en la Biblioteca Real. Se estrenará dos días antes en el Festival de Música Antigua de Sevilla y tras pasar por Madrid llegará a Burgos para seguir camino al Festival de Música Barroca de Oviedo.

La batuta la llevará Aarón Zapico, fundador igualmente del grupo Forma Antiqua, que, en palabras de González, ha revolucionado la música antigua barroca en España. «Está haciendo unos programas súper imaginativos que llaman la atención en todas las salas europeas», destaca el director de programación de Cultural Cordón y sugiere que proyectos de este tipo están motivando la preparación de jóvenes en la música histórica ya que ven una oportunidad de trabajar en su país.

El concierto tendrá sobretítulos para mejor seguimiento desde la platea y la formación participará en el programa Culturapia, que lleva la cultura a la cárcel y hospitales.

La pincelada burgalesa viene con tono folclórico. La música popular recogida por Federico Olmeda a finales del siglo XIX se funde con la obra del Cancionero de Palacio en el proyecto Vox Spaniae (La voz de las españas) que prepara la Euskal Barrokensemble, dirigida por Enrike Solinís, formado al arrullo de Jordi Savall.

«Es un programa inédito y será inusual por la frescura y lo imaginativo», apostilla González sobre esta propuesta que cerrará las tres veladas que devolverán al antiguo Palacio de los Condestables el glamur de otros tiempos.



Nacido de la crisis

El Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) nació hace seis años como consecuencia de la crisis y de la unión del Centro para la Difusión de la Música Contemporánea, el Auditorio Nacional de Madrid y el Centro de Músicas Históricas de León. Con dos millones de presupuesto, tiene tres objetivos fundamentales, que explica su director, Antonio Moral. «Recuperar y reestrenar el patrimonio musical que anda durmiendo el sueño de los justos en catedrales, bibliotecas y palacios, que unas veces no se ha hecho por desconocimiento y otras por desidia de las instituciones, cosa que no ocurre en otros países; difundir la música contemporánea que se compone hoy; y crear circuitos para que la música no tenga lugar solo en Madrid». Y con este ánimo, 28 ciudades -Burgos entre las elegidas- de 12 comunidades serán testigos de las 261 actividades de la temporada 2016-2017.