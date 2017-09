«No elegimos la música, forma parte de nosotros como comer o dormir»

La banda murciana es uno de los reclamos de la cita que mañana llenará de música la fábrica de San Miguel. Sus integrantes reconocen vía correo electrónico estar viviendo un sueño, ese que, por ejemplo, les ha permitido encaramarse a los carteles de los festivales más importantes del país. «Y pese a los miles de kilómetros recorridos mantenemos la misma ilusión», afirman.



Pregunta.- Habéis visitado Burgos en más ocasiones, ¿cómo veis el ambiente por el norte?

Respuesta.- La verdad es que para nosotros ya es difícil diferenciar el norte de otros puntos, allá donde vamos nos están tratando genial. Aunque es cierto que nuestra experiencia en Burgos, y en el norte en general, ha sido la hostia, nos hemos encontrado con gente súper maja y entregada, que ama la música y bueno, que han hecho que nos sintamos como en casa. Esto es importante, ahora nuestro hogar está ahí donde está la gente que nos quiere. Bueno, y encima se come y se bebe demasiado bien ¡qué vinos, por dios! Al norte siempre es un placer (y una obligación) volver.



P.- ¿Qué trayectorias desembocaron en Viva Suecia y por qué ese nombre?

R.- Sería infinito contar nuestra trayectoria individual anterior a Viva Suecia y no nos vamos a poner en plan ‘abuelo cebolleta’ (risas). Llevamos prácticamente desde la adolescencia en contacto directo con la música, algunos hemos pasado por el rock, el punk, la música electrónica, canción de autor, hemos tocado para otros, e incluso hemos trabajado de pinchadiscos en discotecas de moda. Y el nombre surgió fruto de la casualidad, una noche de fiesta. Fernando nos estaba contando su influencia de las bandas de post rock sueco, alguien trajo unos chupitos y brindamos con un ¡¡¡Viva Suecia!!! Y nos gustó.



P.- ¿Algún proyecto paralelo a la banda en los que estéis trabajando?

R.- Pues ahora es momento de centrarse en Viva Suecia, estamos trabajando muchísimo y nos queda poco tiempo para más proyectos, la verdad. Aunque eso no quita que hagamos colaboraciones con otros artistas, cosa que nos encanta, o que cada uno en su casa flirtee haciendo sus canciones, experimente con cacharros, no sé, aunque son cosas que no se pueden considerar proyectos paralelos.



P.- ¿Cómo definís vuestro nuevo álbum Otros principios fundamentales? ¿Qué temas tocan las canciones de este nuevo trabajo?

R.- Este disco está lleno de emociones, de rabia, de amor, de ruido… Y refleja perfectamente lo que somos y todo lo que estamos viviendo. Hay mucha sinceridad, en él está nuestro día a día, nuestras experiencias personales, nuestros logros y fracasos. Otros principios fundamentales hace referencia a eso, a todo lo importante e insustituible de nuestras vidas que no tiene nada que ver con la música, nuestras familias, parejas, amigos, trabajo, e incluso nuestra salud; cosas que siempre tenemos presentes y que necesitamos para seguir en esto.



P.- ¿Hay algún tema de este disco o del anterior al que le tengáis un especial aprecio y por qué?

R.- ¡Uy! Mira que es difícil decidir a qué hijo se quiere más. A ver, estamos de acuerdo en que canciones como Los años, Bien por ti o A dónde ir nos han ayudado muchísimo a llegar hasta aquí, es imposible no tenerle un cariño especial. Aunque por elegir alguna de Otros principios fundamentales, te diría La estrella de David, por decir una que no está entre las más populares. No sé, es una canción muy nosotros, con mucho ruido, mucho sentimiento, con un desarrollo algo más complejo. A la hora de grabarla nos olvidamos de todo, de claqueta, de lo que teníamos ensayado, y nos dejamos llevar, parte de la canción está improvisada en el estudio. Pero ya te digo, todas nos tocan la fibra de una u otra manera.



P.- ¿Recordáis la primera actuación? ¿Hay algún evento o lugar dónde haya sido especialmente significativo tocar?

R.- Eso no se olvida nunca... además no fue hace tanto. Lógicamente fue en casa, en Murcia, rodeados de amigos y con la sensación de estar en un proyecto precioso y que iba a durar. Sitio significativo o especial, pues la verdad aunque suena a tópico no paramos de emocionarnos y es difícil elegir uno; tenemos grandísimos recuerdos de conciertos muy pequeños y de conciertos delante de varios miles de personas... Siempre recuerdas con cariño esos primeros bolos en los que la gente, de repente, empieza a cantar tus canciones y nos miramos pensando: ¿esto está pasando?



P.- ¿En qué momento decidís apostar por la música y dedicaros a esto? ¿Es algo que siempre habéis tenido muy presente o hubo un punto de inflexión?

R.- La música es parte de nuestras vidas desde que tenemos recuerdo, no hay un punto que decides elegir, es como comer o dormir. Sí es verdad que hay un momento en el que transciende la parte emocional, empiezas a tener un equipo humano detrás que no solo somos los 4 componentes de la banda, y ese proyecto emocional para a ser el de mucha gente... ahí es cuando decides hacer veinte horas de furgoneta fin de semana tras fin de semana y ahí es donde asumes la responsabilidad y la presión, superas todos los complejos e inseguridades para convertirlos en el motor de este proyecto desde la ilusión. Somos muy afortunados.



P.- Más allá de la música, ¿qué os apasiona?

R.- Somos gente muy callejera, muy de comer, de estar con los amigos. Si hay algo malo que destacar de esta vida, es que pierdes un poco de contacto con ciertas personas, por lo que nos gusta aprovechar cada minuto de tiempo libre para no perder esos lazos que son fundamentales. También nos encanta el cine, leer... y sobre todo somos muy payasos; podemos pasar diez horas en una furgoneta y no pegar ni una cabezada, o de parar la furgoneta porque Jaime (nuestro quinto beatle) no puede parar de reírse.



P.- ¿Algún grupo o artista os inspira especialmente o buscáis la inspiración en otras cosas?

R.- Hay mucha gente que nos inspira, no solamente en lo musical. Tenemos la suerte de conocer a gente que hace un trabajo estupendo en su rama y esto siempre es un faro. No es necesario ser parte de este mundo para ser un ejemplo de algo para nosotros.



P.- Hablemos entonces de influencias musicales...

R.- En lo musical, cada uno tiene un gusto personal y bien definido, muy diferente al del resto. Esto, lejos de verlo como algo negativo, intentamos enfocarlo a las necesidades de un bien común y sacar partido de esa parcela personal. Luego, hay muchas influencias que compartimos: Wilco, The National, McEnroe (Ricardo ha hecho un disco precioso), Neuman, La Habitación Roja, Radiohead, Standstill y un millón más.