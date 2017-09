"Nos auguramos el mejor y más ilusionante futuro"

Rober es profesor de música, Antón y Moncho estudian en Madrid, Pablito ejerce de ingeniero y Woody acaba de terminar los estudios de Comunicación Audiovisual y, en ocasiones, se sube a escenarios a modo de cantautor. En otros momentos, cada vez más, los toma en compañía y es entonces cuando todos los citados, juntos, se transforman en El sótano de Babel, banda revelación en los escenarios locales que remata el sábado el cartel del San Miguel Music Explorer.



Porque, además, Rober y Pablito son músicos de conservatorio que llevan desde la más tierna infancia con un instrumento en sus manos. Montaron un primer proyecto, Kepler, junto con Moncho. Woody ha formado varias bandas desde la adolescencia y en casi todas ellas Antón manejaba la batería. «Simplemente éramos un grupo de amigos que tras una charla de bar vimos que nuestras perspectivas confluían y nos pareció natural dar el paso de unirnos», relatan, juntos, vía correo electrónico sin poder ocultar, ni siquiera por este medio, la emoción que les provoca el año dulce que vive la banda.



Pregunta.- El sótano de Babel daba sus primeros pasos en Vigo en 2016, ¿por qué y cómo?

Respuesta.- Surge como una fusión de dos bandas. Simplemente nos dimos cuenta que nuestros caminos eran parejos y quisimos dar forma a esas ideas. Si tuviésemos que elegir una fecha de referencia sería la del 2 de enero de 2016, que fue el día de nuestro primer concierto y en un lugar tan emblemático en Vigo como La Fábrica de Chocolate. ¿El nombre? La torre de Babel se construyó para alcanzar el cielo, mientras, nosotros nos dedicamos a hacer lo que más nos gusta en el sótano: música.



P.- 2017 está siendo un buen año, no hay duda. Ganar Ubulive os daba pase directo al Sonorama y ahora al festival que San Miguel organiza en su fábrica local. Pero la racha comenzaba en enero al alzarse vuestro tema Mar menor como mejor canción original en el certamen del bar La Rúa... ¿Qué transmite?

R.- Habla sobre los momentos en los que una persona está en duelo consigo mismo y tiene que tomar una decisión drástica en su vida. Es la búsqueda de esa respuesta.



P.- ¿Con qué concierto de los que este año tan especial habéis protagonizado os quedáis?

R.- Todos coincidimos en dos citas. Nuestra semifinal en el Ubulive, por lo que significó tocar por primera vez en El Hangar y, claro, ganar el concurso que nos hizo un hueco en el Sonorama. El segundo concierto elegido es curiosamente el que ofrecimos el día siguiente en la Sala Republik de Madrid. Era nuestro primer concierto en la capital, la sala estaba a reventar y la acogida fue inmejorable. El escenario estaba muy pegado al público y sentimos el calor de la gente.



P.- Toca ahora grabar EP y videoclip, ¿cómo va el proyecto?

R.- Aún quedan algunos procesos de producción que retrasarán un poco los plazos que habíamos planeado. Acabamos de salir del estudio, hemos terminado la fase de grabación, estamos muy satisfechos y tenemos muchas ganas de que vea la luz.



P.- Ronda rápida. ¿Qué evocan los temas de El sótano de Babel? Empecemos con Esquimal...

R.- Una oda al baile y a la juerga.



P.- Mahe.

R.- Es nuestra primera canción como grupo.



P.- Qué ganas de vivirte.

R.- Describe la despedida más intensa, esa por la que todos pasamos alguna vez.



P.- La bella desconocida.

R.- Habla de esa chica que no llama la atención a primera vista, es una persona atractiva por dentro y por fuera, por ello, siempre es la más difícil de olvidar.



P.- Plástico.

R.- Crítica a una sociedad en la que cada vez reina más la apariencia sobre lo real.



P.- Son temas muy diversos, ¿qué os inspira?

R.- No seguimos una pauta. A veces es una idea que surge en un momento concreto e indagamos en ella, otras el tema es algo más premeditado. En Esquimal, por ejemplo, teníamos claro que la letra debía de tener un tono festivo explícito, porque musicalmente incita a eso, pero no es algo recurrente. No tenemos un paso en el que nos sentemos en el local de ensayo a pensar.



P.- Hay algún tema al que todos le tengáis especial aprecio.

R.- Como grupo queremos a todos nuestras canciones por igual, pero si tuviésemos que elegir uno quizás sería Mahe, por ser el primero.



P.- ¿Es fácil dedicarse a la música en general? ¿Por dónde os movéis?

R.- Sabemos que no es un camino fácil, conlleva muchos sacrificios y seguramente serán mayores a medida que avancemos, pero es placentero, nos gusta y nos mueve. Cuando empezamos no intuíamos que en nuestro primer concierto en Madrid pudiésemos encontrarnos con una sala a reventar y con la gente tan dispuesta a darlo todo. Nos solemos mover en casa, por Vigo, pero donde más oportunidades estamos teniendo es en Burgos. Aspiramos a labrarnos un público en esas zonas y le sumaremos algunos conciertos en varias ciudades aún por concretar.



P.- ¿Qué futuro auguráis a El sótano de Babel?

R.- Nos auguramos el mejor y más ilusionante futuro.



P.- ¿Cómo imagináis la actuación en San Miguel Music Explorers?

R.- La esperamos con muchas ganas. En Burgos siempre nos ha ido bien, no queremos que eso cambie y vamos a salir con todo.



P.- ¿En qué momento decidís apostar por la música? ¿Era el plan o hubo un punto de inflexión?

R.- En una charla de bar, porque curiosamente ahí salen las mejores ideas, nos dimos cuenta que nuestras ambiciones eran muy parejas, que teníamos visiones muy similares y quisimos apostar por ellas. De momento no tenemos capacidad para vivir únicamente de la música, queda camino por recorrer, y por disfrutar, hasta llegar hasta ese punto.



P.- ¿Qué música os gusta?

R.- De todo, desde Radiohead hasta Novedades Carminha, pasando por Joe La Reina, Sexy Zebras, Izal, Kitai o Depedro. Curiosamente últimamente algunos de la banda llevábamos tiempo enganchados a Viva Suecia y Fuel Fandango, así que es todo un placer compartir cartel con gente de esa talla.



P.- ¿Tenéis algún referente especial, alguna influencia directa de la que no podáis escapar?

R.- No, la verdad, nos gusta empaparnos de todo tipo de estilos y aplicarlos en el local de ensayo.