La nueva hora del wéstern

Los niños que compartieron meriendas con Espinete aún recuerdan las sobremesas del sábado en el Lejano Oeste. La brillante estrella del sheriff, el polvo de pueblos fantasmas, las puertas batientes del saloon, los indios y los vaqueros. Los míticos John Wayne, Clint Eastwood, Henry Fonda, James Stewart o Walter Brennan fueron uno más en muchas familias hasta que el género que vivió su época dorada en los años cuarenta cayó en el olvido. La celebración el año pasado del cincuenta aniversario de El bueno, el feo y el malo, una de las películas míticas del spaguetti western, rodada en Santo Domingo de Silos, espoleó los recuerdos de los burgaleses al mismo tiempo que cineastas como Tarantino y dispares filmografías fijaron su mirada en aquellos filmes fronterizos. El género se reinventaba y mudaba en lo que se ha denominado new western.

El Aula de Cine de la Universidad de Burgos (UBU) estrena un ciclo sobre este género con la proyección de dos clásicos -Solo ante el peligro (mañana) y Los valientes andan solos (6 de abril)- y dos cintas actuales -la francesa Lejos de los hombres (jueves 20) y la jordana Lobo (jueves 27)- y abre el debate sobre este resurgir.

«Nos parecía interesante hacer una comparativa entre dos películas de la cinematografía estadounidense, aunque no sean del principio del género, que radica en los inicios del cine, con otras dos que tienen todos los elementos, aunque pueda ser discutible que lo sean, como son la francesa y la jordana», expone el coordinador de este programa, Álvaro Alonso de Armiño, quien admite esa recuperación de un género perdido, pero rechaza hablar de una nueva época dorada. Eso es mucho decir.

Conviene con esta apreciación Alberto Pascual, responsable del club de cine de la Biblioteca Pública y profesor del curso Historia e historias del cine de la UBU.

«Eso no va a volver nunca, como no lo va a hacer el Hollywood clásico ni las míticas películas de gángster. Tuvo su época y su momento y, como ha ocurrido en la sociedad, ha tenido su proceso de cambio y ha sabido regenerarse. Ahora hay propuestas interesantes, aunque haya quien no lo considere wéstern, que recuerdan, reinventan y homenajean aquellos filmes, pero no creo que vuelva con su fuerza inicial. Es imposible», se explaya.

Y aplaude la propuesta de contraponer el ayer y el hoy. «El tiempo de la diligencia ha pasado. Se puede ver de otra manera», sostiene y llama la atención sobre el poder del wéstern tanto a nivel estético, con iconografía inventada por él que ha perdurado, como sus posibilidades narrativas: «Es la lucha del hombre contra la naturaleza, la conquista de las tierras, y a la par el recorrido interior de la propia persona».

David Alba, miembro de la Asociación Cultural Sad Hill, no tiene dudas. «Está resurgiendo de un punto latente en el que estaba desde hace unos años y gracias a directores como Tarantino, que ha sabido mover a la gente a las salas de cine para ver sus últimas películas que han sido wéstern (Django desencadenado y Ocho odiosos)», señala y asegura que, a través de la asociación, están viendo con sorpresa que despierta interés entre los jóvenes.

El espectador no se limita al sesentón que la gozó en las salas de cine. Hay alguien más al otro lado.

«Siempre han sido historias de frontera y ahora vuelven a estar muy al día con el tema de los refugiados o el ascenso de Trump al poder. Aquellas películas marcan una época, se ubican en un espacio concreto, pero funcionan muy bien trasladadas al día de hoy», defiende convencido de que los conflictos entre razas y etnias que surgen en distintos lugares «vuelven a poner en el candelero estas historias de fronteras, de indios contra vaqueros, de negros contra blancos».

Seguro está igualmente del granito de arena aportado por Sad Hill, que «ha logrado que se vuelva a hablar de Burgos como zona wéstern». El empeño continúa. Dos proyectos se asoman en su agenda: la celebración de un curso de verano en la Universidad de Burgos -están pendientes de su aprobación- sobre España como plató de wéstern y un festival de música en Sad Hill de rock americano con tintes del Oeste.