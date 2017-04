Las obras del nuevo hospital de Aranda arrancarán en 2018

Su visita era esperada y sus declaraciones también: la Junta de Castilla y León mantiene su compromiso de iniciar las obras del nuevo hospital de Aranda en el año 2018. Así lo confirmó ayer el consejero de Sanidad, Antonio María Sáez Aguado, minutos antes de mantener una reunión con el equipo de gobierno de la alcaldesa, Raquel González, y con la dirección del centro hospitalario Santos Reyes.

En palabras del consejero, la voluntad de la administración se verá en los presupuestos de este año con una partida todavía no concretada. Dicho esto, Antonio María Sáez, advierte: a ocho meses de que finalice el año y con la tramitación municipal de la modificación del PGOU que requiere los terrenos, pendiente aún del periodo de exposición pública previo a la aprobación definitiva, podría retrasar la licitación del proyecto. De darse la circunstancia, asegura, la Consejería emplearía ese dinero en estudios previos necesarios.

En cualquier caso, el consejero lanza un mensaje de tranquilidad ante un proyecto que «va a suponer una ampliación importante de superficie», - 39.000 metros cuadrados construidos-, y que dará forma a un espacio funcional que incrementará un poco el número de camas hasta alcanzar el tope de 134, y que apostará por procesos que no requieran ingresos como la cirugía ambulatoria, consultas y urgencias. Además se invertirá en una mayor dotación tecnológica como una resonancia nuclear magnética o una unidad de diálisis, que hasta ahora se realizaba a través de una empresa externalizada.

Población

Consciente de la importancia de adaptar el plan funcional a las necesidades de la población, el consejero aseguró que ya se lo ha pedido a la dirección del centro para que basándose en los datos de 2016 ajusten lo máximo posible el documento elaborado. Además se mostró dispuesto a que los colectivos que lo deseen puedan conocer el plan y realizar aportaciones. Con el objetivo de garantizar un buen servicio, el consejero incide en la necesidad de una mayor coordinación con el Hospital Universitario de Burgos.

En cuanto al pabellón oncológico, el consejero recibirá mañana el último informe geotécnico necesario para iniciar un proceso que durará tres meses. «Esperamos que en noviembre pueda estar funcionando», explica a sabiendas de que el nuevo espacio (60 metros cuadrados más grande) permitirá un mejor servicio y una mayor dignidad a los usuarios que actualmente padecen problemas de climatización y estrecheces.

Cronología

La cronología de este proyecto se remonta a abril del 2010 cuando el director general de Asistencia Sanitaria, José María Pino, habló por primera vez de la necesidad de construir el nuevo hospital porque el Santos Reyes «se había quedado pequeño y no tenía capacidad de ampliación». Desde entonces muchos han sido los momentos en los que la Junta de Castilla y León ha asumido este compromiso como una prioridad pero lo cierto es que han pasado siete años y los avances han sido muy escasos hasta ahora.

El último plazo que fijaba la apertura en 2022, posponía en dos años el calendario inicial. Según explicó entonces el delegado territorial, el proyecto se iba a financiar en el primer semestre de 2016. En 2017 se aportaría 1.300.000 euros y en el verano de 2018 comenzaría la construcción.

Preocupados por el retraso, las asociaciones de vecinos comienzan a moverse decididos a reivindicar lo que consideran de justicia para un centro sanitario que atiende a 60.000 personas. Así, buscan desde hace un mes apoyos para una manifestación que pretende ser multitudinaria. Por el momento, ya cuentan con las asociaciones Andar (Asociación de Discapacitados de Aranda y La Ribera), Fibromialgia, Afar (Alzheimer), Cruz Roja, Asociación Contra el Cáncer, Disfar (Asociación de Discapacitados Físicos), Fesma (Asociación De Familiares Y Enfermos De Salud Mental), Arem (Asociación de Esclerosis Múltiple), TDAH, Mujeres Progresistas, todas las peñas de la ciudad, y otros colectivos como asociaciones culturales y deportivas.