Oscars 2017: Lo bueno (y lo malo) de las películas nominadas

Nueve títulos compiten por llevarse el Oscar a la mejor película. Los críticos de EL PERIÓDICO lanzan sus argumentos a favor y en contra de los filmes a concurso, en una edición que tiene un claro favorito, 'La ciudad de las estrellas (La La Land)', con permiso de 'Moonlight' y 'Manchester frente al mar'. Los académicos tienen la última palabra, obviamente, pero este cara a cara entre críticos puede servirle para tener las cosas un poco más claras (o no) de cara a la ceremonia de la madrugada del domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.



COMANCHERÍA

David Mackenzie



A FAVOR

Atracos con hondura

Parece una historia de policías y ladrones. Y lo es, pero una que se deleita -nos deleita- desmontando las convenciones del género y siguiendo rutas inesperadas. Mientras nos pasea por una versión moderna del Far West hecha de ciudades desoladas y penurias económicas y oportunidades perdidas, David Mackenzie combina con maestría escenas de robos y persecuciones llenas de furia y tensión con una sucesión de pausadas conversaciones llenas de miga puntuadas de certeras ráfagas de humor negro. Nando Salvà

EN CONTRA

La sorpresa de cada año

Esta combinación de intriga, wéstern y drama social sobre la crisis es muy oportuna pero es el típico filme independiente de género de cada año que no contaba para nadie y acaba colándose entre los finalistas por sorpresa. Queda muy bien que esté en la lista y da la impresión de que los votantes no solo ven superproducciones o dramones pero, a la hora de la verdad, siempre se van de vacío (o casi). Eduardo de Vicente



FENCES

Denzel Washington





A FAVOR

Teatro filmado sin beligerancia

Denzel Washington siempre ha caído bastante bien en Hollywood; es algo así como el Sidney Poitier de las dos últimas décadas. Solo por eso tiene bastantes puntos pese a que su película, la tercera como realizador y con él de protagonista principal -tanto que algunos de los otros personajes quedan desdibujados-, es en exceso teatral: texto, puesta en escena e interpretaciones. Pero al mismo tiempo no es nada beligerante, y eso gusta. Quim Casas

EN CONTRA

Más teatro que cine

La tercera película como director de Denzel Washington sería más adecuada para competir por un premio Tony que por un Oscar: tras la cámara, el actor no puede o no quiere adaptar las propiedades del teatro a las necesidades del cine. Como resultado 'Fences' es una sucesión de planos que son muy largos y monólogos que lo son aún más, capturados por una cámara que contempla el drama pero no contribuye a crearlo. Nando Salvà



FIGURAS OCULTAS

Theodore Melfi



A FAVOR

El estandarte de los #OscarSoBlack

Si existiera el voto feminista en la Academia de Hollywood, tendría que ir directamente a este 'biopic' que cuenta la historia de un grupo de mujeres afroamericanas que desafió los clichés de género y raza en los años 60 para demostrar que su lucha era más importante que viajar a la Luna. Unas auténticas heroínas, valientes e íntegras que constituyen sin duda el estandarte de los #oscarsoblack este año. .Eduardo de Vicente

EN CONTRA

Tema grande, corrección insulsa

Aunque bienintencionada en el amplio sentido de la palabra, aparentemente muy feminista y afroamericana, resulta una de las películas más sosas de las nueve que optan este año el premio gordo. Las actrices están bien, el tema es defendible y saca a la luz un hecho del pasado sepultado por cuestiones raciales, pero su innegable pátina de correcto telefilme no debería ayudarla a enfundarse un Oscar inmerecido. Quim Casas



HASTA EL ÚLTIMO HOMBRE

Mel Gibson



A FAVOR

Salvar al soldado Gibson

El cine épico, las grandes historias planteadas con espectacularidad son un clásico en estos premios, desde los títulos de David Lean a 'Titanic' o 'Braveheart'. También su valentía al mostrar la guerra desde su prisma más crudo como no se había visto desde 'Salvar al soldado Ryan'. Y, claro, el último argumento es la redención de un director que estaba proscrito, Mel Gibson, y parece haber vuelto al redil. Eduardo de Vicente

EN CONTRA

Gibson no cotiza al alza

Ni Mel Gibson, sobre todo cuando pasa al otro lado de la cámara, ni el género bélico cotizan al alza. Además, pese al tono patriotero habitual, no es un filme sobre un héroe épico, sino el relato del triunfo de un objetor de conciencia que salvó vidas, pero no empuñó nunca las armas, en la segunda guerra mundial. La parte 'gore' del asunto tampoco le resultará demasiado simpática a un sector de votantes de la Academia. Quim Casas



LA CIUDAD DE LAS ESTRELLAS (LA LA LAND)

Damien Chazelle





A FAVOR

El fenómeno global del año

Mágica, hipnótica y adictiva (¡cuántas veces la hemos visto ya y hemos escuchado su banda sonora en bucle!). Ya es más que un filme, es un fenómeno a escala global. La duda no es si ganará, sino cuántas estatuillas obtendrá de las 14 a las que opta. Diez como mínimo. Pero, sobre todo, 'La La Land' es la película que nos ha recordado por qué seguimos amando el cine. Eduardo de Vicente

EN CONTRA

Prefabricada y sin alma

La confirmación clara de un fenómeno sobredimensionado. O cómo colarnos que una película llena de lugares comunes y de números musicales sin ninguna originalidad se convierta en un 'must'. Esconde cinismo a raudales dentro de un envoltorio de colores y romanticismo naíf en el que la nostalgia se convierte en una cuestión vacía y 'cool'. Cine prefabricado y sin verdadera alma, hecho para engatusar.Beatriz Martínez



LA LLEGADA

Denis Villeneuve



A FAVOR

La más completa de todas

Es la más completa de todas las candidatas. Habla del sentimiento de extrañeza frente a lo desconocido, de la maternidad, de la comunicación verbal y emocional, de la necesidad de concordia entre las naciones, y todo a través de un envoltorio de ciencia ficción tan absorbente como visualmente arrollador. Villaneuve es un director superdotado capaz de combinar el hermetismo analítico con la exploración de los sentimientos humanos para configurar una gran parábola sobre el sentido de la vida. Beatriz Martínez

EN CONTRA

Promesas incumplidas

'La llegada' es una película de Oscar durante un rato, mientras utiliza el contexto de la ciencia ficción no para hacer explotar cosas sino para explorar los límites de la percepción y de la consciencia. Lástima que a Denis Villeneuve eso le interese menos que darnos lecciones más bien toscas de tolerancia y el multiculturalismo y, al mismo tiempo, hacernos llorar de una forma definitivamente tramposa. Y, en última instancia, ¿desde cuándo las películas de marcianos ganan el Oscar?Nando Salvà



LION

Garth Davis



A FAVOR

Los ingredientes necesarios

La coletilla “basada en hechos reales” siempre puntúa doble en los Oscar. Esta tierna historia de reencuentro con desenlace lacrimógeno puede seducir a las plateas más sensibles ávidas de emociones. Los paisajes exóticos, ese punto étnico a lo 'Slumdog millionaire', ese niño entrañable, fotografía colorista y música delicada... Una larga lista de ingredientes que parecen pensados para seducir a la Academia.Eduardo de Vicente

EN CONTRA

Pez fuera del agua

Que un telefilme bienintencionado sin ningún valor cinematográfico como 'Lion' opte al Oscar da mucho que pensar. La Academia demuestra una vez más su conservadurismo y su tendencia a lavar los platos sucios de su conciencia a través de este melodrama irritante que hace postureo del exotismo de los paisajes y la pobreza de sus gentes para conseguir el efecto lacrimógeno a través de reflexiones morales manipuladoras. Beatriz Martínez



MANCHESTER FRENTE AL MAR

Kenneth Lonergan



A FAVOR

El arte de mirar a la muerte

Merece el Oscar porque todas las películas que a partir de ahora hablen de la muerte deberían aprender de ella, por la delicadeza extrema con la que maneja emociones que en las manos equivocadas nos hundirían en la miseria. Es decir, porque es todo sensibilidad y nada sensiblería y porque entiende a la perfección que para transmitir sentimiento es necesario huir del sentimentalismo. Y porque, incluso sin recurrir a esos trucos, se las arregla para quedársenos impresa a fuego en la memoria. Nando Salvà

EN CONTRA

Demasiado dolor

Es el drama más doloroso del año con un protagonista (Casey Affleck, favorito en su categoría) extremadamente contenido a lo largo de sus excesivas dos horas veinte de metraje. Si un espectador medio podría repetir varias veces 'La La Land', hacer lo mismo con 'Manchester frente al mar' podría acabar en una depresión galopante. Si hubiera competido en Sundance hubiera arrasado; los Oscar son otra cosa.Eduardo de Vicente



MOONLIGHT

Barry Jenkins



A FAVOR

Precisa, concisa y muy personal

Lo tiene francamente difícil para ganar el premio al mejor filme por su concepto visual tan ascético, su línea argumental y la forma de encarar los conflictos de la población afroamericana de clase baja sin recurrir al enfrentamiento racial con el blanco, que es siempre obligado. Pero de la fiebre de películas de y sobre afroamericanos catapultadas en los Oscar, es la más interesante y personal, así que se lo merece. Quim Casas

EN CONTRA

Del #OscarSoWhite al #OscarSoBlack

Hemos pasado del #OscarSoWhite del año pasado al #OscarSoBlack de éste con tres títulos candidatos con gran presencia afroamericana que, por lógica, se repartirán los votos de sus partidarios. Eso sí, tiene garantizado el mejor guion adaptado y el actor secundario. Por su temática homosexual podría titularse 'BrokeBlack Mountain' y ya sabemos que el filme de Ang Lee, pese a ser el gran favorito aquel año, no ganó. Eduardo de Vicente