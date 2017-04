Un premio al encanto y la luminosidad literaria

Ni siquiera sabía que ayer fallaba el jurado y como quien no espera nada, así recibió el escritor burgalés Óscar Esquivias la noticia de que había sido galardonado con el Premio Castilla y León de las Letras 2016. «Ha sido una sorpresa enorme», aseguraba feliz. Feliz y preocupado porque según él «este premio se concede a personas mayores y eso significará algo...».

Con ese buen humor que le caracteriza Esquivias agradecía las palabras del jurado, que desatacó su «manejo magistral del relato» y de quien aseguró «ha creado una obra luminosa con ingredientes característicos, como son el encanto y la pulcritud de su escritura».

Luminosidad y encanto, dos palabras que el escritor aprecia «en las obras de otros autores», pero que «no se me habría ocurrido usar para describir la mía y que me ha encantado recibir porque el encanto es algo tremendamente difícil de definir».

Se siente cómodo en la novela y en los cuentos. Como él dice, se siente «más capaz» y es «donde doy lo mejor de mí», pero a lo largo de su trayectoria no han faltado las incursiones en la poesía, el ensayo o la literatura infantil. «Me gusta jugar y me divierte cambiar de registro, es un impulso misterioso que me lleva a experimentar, a explorar diferentes posibilidades de crear».

Una creatividad que, a buen seguro, tiene su raíz en aquel niño al que le encantaba leer, pero que sobre todo amaba los tebeos. «Eran mis favoritos, disfrutaba mucho viendo los dibujos y leyendo las historias». La inquietud literaria de Esquivias encontró su hueco en la biblioteca pública que «había en la barriada Inmaculada» y es que «en casa no teníamos muchos libros». Entre esas paredes, el burgalés se sumergió en cientos de historias, sobre todo, «de aventuras».

Allí descubrió ‘La isla del tesoro’ de Robert Louis Stevenson o ‘Veintemil leguas de viaje submarino’ de Julio Verne, para después dar el salto a la literatura de Dostoyevski, con quien inició su mayoría de edad lectora.

Con ‘Jerjes conquista el mar’ y ‘El suelo bendito’ abrió su camino como literato. En el año 2000 recibía el Premio Arte Joven de la Comunidad de Madrid por la primera y ese mismo año se hacía con el Premio Ateneo Joven de Sevilla, con la segunda. «Aquellos reconocimientos me permitieron, por primera vez, vivir de la literatura y darme cuenta de que quería seguir dedicando mi vida a escribir».

Lo consiguió y cada nueva obra ha sido un punto y aparte. «Cada novela, cada cuento ha sido diferente al anterior, ha tenido su propia historia», comenta Esquivias quien cree que el Óscar de aquel año 2000 es distinto al de ahora porque «todos cambiamos y maduramos con el tiempo». Reconoce que no ha vuelto a leer ‘El suelo bendito’, pero sí lo ha hecho con ‘Jerjes conquista el mar’ y aunque asegura que le gustó «mucho», reconoce que «uno nota que tiene más capacidad, más lecturas y más técnica». En definitiva, más experiencia.

Compara echar la mirada atrás con ver fotografías de uno mismo, «te reconoces en todas, pero en algunas piensas que podrías haber estado mejor». Sin embargo, Esquivias lo tiene claro «todas las obras que he editado es porque en aquel momento consideraba que merecía la pena que llegara al público, si no estaba satisfecho, no la publicaba».

A Esquivias aún le queda mucho que contar porque, tal y como asegura, «el objetivo de cualquier artista es que su obra sea inolvidable, que toque el corazón de los lectores».