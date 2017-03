Primavera con Jarabe de Palo, San Pedro con Dirty dancing

Nuevos nombres garabatean la agenda capitalina. Lo nuevo de Jarabe de Palo sonará el miércoles 24 de mayo en el Teatro Principal, mientras que la nostalgia llamará a la puerta de los burgaleses durante San Pedro de la mano del musical Dirty dancing, la adaptación a los escenarios de la mítica película de los ochenta protagonizada por Jennifer Grey y Patrick Swayze, que animará las fiestas mayores con siete funciones programadas del 21 al 25 de junio.

Las localidades, que ya se pueden comprar en los canales habituales, están entre los 25,5 y los 45 euros dependiendo de las horas y los días de función. Las entradas para el concierto de Pau Donés, embarcado en la ambiciosa gira 50 palos, también están ya a la venta. Cuestan 16, 20, 32 y 40 euros.

A la vida no hay que echarle huevos, hay que echarle ganas es la frase que Pau Donés pinta en la pantalla de inicio de su página web. Es la declaración de principios de alguien que le ha plantado cara al cáncer con su arte en el escenario. El cantante de La flaca celebra cincuenta años de vida y su banda, Jarabe de Palo, veinte, fiestas redondas que se traducen en 50 palos, un nuevo proyecto que aúna gira, libro y disco, con las veintiuna canciones más conocidas de su trayectoria más un tema inédito versionadas a piano y voz.

Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto, ahora que ya no me creo que la vida sea un sueño, ahora que solo el ahora es lo único que tengo, ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora... La canción Humo se ha convertido en la bandera de esta gira que desembarcará en primavera a orillas del Arlanzón.

Y de la cita con La flaca al encuentro con Johny y Baby. Los adolescentes de los ochenta y noventa se derritieron de amor con Dirty dancing y la productora LetsGo, la misma que en años anteriores trajo las exitosas entregas de The hole, les pone en bandeja revivir esos momentos con la versión musical del largometraje de Emile Ardolino.

Se trasladarán al verano de 1963 y acompañarán a la joven Frances Baby Houseman, hasta las que se presumen unas aburridas vacaciones junto a su familia en las montañas de Catskill. La monotonía tornará en pequeña revolución cuando se topa con el guapo y famoso profesor de baile Johnny Castle, que, con su fama de duro, cambiará para siempre la vida de esta niña bien.