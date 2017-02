Los raros se desmelenan

1. Que se comporta de un modo inhabitual. 2. Extraordinario, poco común o frecuente. 3. Escaso en su clase o especie. 4. Insigne, sobresaliente o excelente en su línea. 5. Extravagante de genio o de comportamiento y propenso a singularizarse. A todas estas acepciones que la Real Academia Española da de la palabra raro se ajusta el Festival de Instrumentos e Intérpretes Insólitos. Su séptima edición irrumpe más intensa, concentrando su programación en cuatro días seguidos, desde hoy hasta el domingo, y no durante un mes como acostumbraba; encajada en la agenda de invierno en vez de la de otoño y con una locura de programación que abarca conciertos, charlas, talleres didácticos, exposiciones y hasta una ruta insólita por conocidos y desconocidos rincones del Monasterio de San Juan.

La Casa de Cultura de Gamonal vuelve a ser la fortaleza de este encuentro, aunque este año viva solo una noche grande. A su escenario saldrán TTotelka, con un espectáculo de experimentación sonora y visual de txalaparta electrónica, una vuelta de tuerca a este instrumento vasco que tras su rescate hace cuarenta años se ha sabido reinventar y adaptarse al siglo XXI y que sonará en este marco por primera vez. Y también Eliseo Parra y Xavi Lozano, una insólita pareja en la que la tradición se deja seducir por los instrumentos reciclados ¿o viceversa?

Pero el Festival continúa con la conquista de nuevos espacios y la batalla llega hasta el centro. La Sala Polisón, el Salón Rojo y el Monasterio de San Juan se suman a la juerga, con permiso de los autobuses que trazan el recorrido entre Gamonal y la avenida del Arlanzón, que, tras la exitosa experiencia del año pasado, volverán a tener insólitos pasajeros el sábado por la tarde.

El Salón Rojo regresa a sus orígenes con el concierto Guitar: world music traditions, de Fernando Pérez. Ardua tarea la que tiene de asombrar con un instrumento tan sólito como una guitarra. Un desafío más de esta cita.

Como mitad concierto, mitad charla se presentan los viajes sonoros que Pablo Mezzelani, «uno de los músicos coleccionistas de instrumentos más originales de Europa», emprenderá desde la Sala Polisón. Desde estas mismas tablas despegará la aventura alrededor del mundo que propone Alfonso Díez a partir de una colección de instrumentos internacionales.

Y en una subsede se convierte el Monasterio de San Juan, con una intensa programación. Se realizarán rutas guiadas teatrales y musicales descubriendo rincones insólitos de este edificio y el espacio recién techado albergará un taller de composición musical de la mano de la Compañía Pai y sus Cosquillas sonoras. A esta oferta didáctica se une, en Gamonal, la creación de instrumentos con material de reciclaje con los granadinos, y viejos conocidos, Vibra-Tó.

He ahí una de las actividades largamente perseguidas por el director del festival, Diego Galaz. «Este encuentro tiene la filosofía de transmitir a la gente que está bien reciclar las cosas para volver a utilizarlas y en los tiempos que corren, con tanta ostentación, los niños deben saber que se le puede sacar sonido a un escobón», apostilló antes de poner banda sonora a la presentación de la cita con su mandoplaya, una mandolina realizada con un cubo de playa, acompañado por su media naranja en Fetén Fetén, Jorge Arribas, que sacó melodías, oh, oh, oh, a un recogedor de basura.

«El Festival de Instrumentos e Intérpretes Insólitos es el único en el mundo de sus características. Es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. Aunque es un festival pequeño y modesto estamos en boca de mucha gente por ser únicos», saca pecho Diego Galaz convencido de que esta cita es «un granito de arena» en la promoción de la ciudad. Él da fe.





Hoy y mañana

Radio en directo. Ángel Carmona realiza en directo el programa Hoy empieza todo de Radio 3 desde La Casa de las Musas hoy de 7 a 9 horas. Entrada libre.

Viajes sonoros. Pablo Mezzelani protagoniza la conferencia concierto Viajes sonoros en la Sala Polisón hoy a las 20.15 horas. Entrada libre hasta completar aforo (188 personas).

Concierto de guitarra. Fernando Pérez exprime las posibilidades de la guitarra y arranca su vena insólita en Guitar: world music traditions en el Salón Rojo mañana a las 20.15 horas. Entrada: 2 euros.



El sábado

Sinfonía carcajada. La Compañía Pai desarrolla un taller sonoro basado en su instalación Cosquillas sonoras en la iglesia del Monasterio de San Juan de 12 a 14 y de 18 a 20.30 horas. Entrada libre.

Creación de instrumentos. Vibra-tó imparte un taller familiar de creación de instrumentos insólitos con material de reciclaje en la Casa de Cultura de Gamonal a las 12 horas (entrada con invitación).

Una mirada a la tradición. El folclorista burgalés Alfonso Díez dirige un concierto-taller familiar basado en la colección de instrumentos del mundo de Miguel Alonso en la Sala Polisón a las 12 y a las 18 horas. Entrada con invitación.

Insólitos en marcha. El autobús de la línea que une la avenida del Arlanzón con Gamonal albergará actuaciones musicales de 18 a 19 horas.

El gran concierto. La Casa de Cultura de Gamonal (20.15 horas, 5 euros) vive la gran noche del festival con programa doble. TTotelka propone un espectáculo de txalaparta electrónica y dará el relevo a la extraña pareja formada por Eliseo Parra y Xavi Lozano, que maridarán música tradicional con melodías arrancadas a vallas, regaderas o muletas.



El domingo

Cosquillas sonoras. La Compañía Pai se despide con un taller musical basado en la instalación Cosquillas sonoras en la iglesia del Monasterio de San Juan de 11 a 14 horas. Entrada libre.

Ruta en San Juan. Sito Matía (Bambalúa Teatro) dirigirá una ruta teatralizada-sonora por distintos rincones del Monasterio de San Juan, donde se esconden locos instrumentistas, a las 11, 12 y 13 horas. Entrada: 1 euro.