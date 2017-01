Un recorrido por la vida de Gamonal

‘Gamonal, la historia desde abajo’ nace con las movilizaciones que protagonizó el barrio burgalés en enero de 2014 como pretexto. Los responsables de esta ‘biografía’ de uno de los barrios más populares de la geografía burgalesa y desde hace tres años también de la española han sido Marcos Erro y José Medina. «Comenzamos a hablar y en esas conversaciones llegamos a la reflexión de que aquellas movilizaciones fueron la punta del iceberg, lo que vio todo el mundo, pero para explicar por qué había ocurrido eso, también había que explicar lo que hay debajo y no se ve a simple vista y que la gente de fuera de Burgos no conoce», explica Erro.

Las movilizaciones de hace tres años son el inicio del libro, esa es la peculiaridad, lo último que ha ocurrido en la línea de tiempo. Es la pieza inicial y a través de la cual empieza a articularse la historia del barrio. «Este hecho es el que le da un porqué a todo lo que viene después», asegura Erro. En este sentido, recuerda que «aunque hemos sido conscientes de que Gamonal tiene un vector combativo y así lo refleja su historia, el barrio va más allá y hemos querido mostrar que también tiene un alma conservadora».

Hace dos años que iniciaron el proceso de documentación y empezaron a recopilar toda la información. «Iniciamos la recogida de datos desde que Gamonal era aún un pueblo hasta su anexión a la ciudad en 1955», comenta Erro. Posteriormente recogimos la puesta en marcha del Polo de Promoción Industrial, que supuso «un punto y aparte en la historia, no sólo del barrio, sino de la ciudad» y es que, «la zona presentó en aquel momento una transformación urbanística realmente importante que tiene un gran peso en la identidad del barrio». Precisamente el urbanismo es uno de los temas «con más peso en el libro» y es que «haciendo un recorrido por su transformación, hemos encontrado que la ciudad no se articuló correctamente, por ejemplo la avenida de La Paz o Reyes Católicos, que debieron haberse prolongado hasta Gamonal para estructurar la ciudad y no fue así, dejando a la capital con dos realidades que han vivido de espaldas una a la otra», explica.

Además del desarrollo urbanístico, «las luchas vecinales para conseguir los servicios públicos en el barrio, así como las luchas obreras relacionadas con el polígono industrial de Gamonal y unas características propias y peculiares hacen de Gamonal un barrio diferente», explica uno de los autores.

Para contar la historia del barrio, Erro y Medina, no solo se han servido de los documentos en papel, sino de otros mucho más valiosos, las experiencias personales de una treintena de vecinos del barrio. «Hemos seguido el planteamiento de algunos historiadores británicos, contar la historia desde abajo, es decir, contar un periodo histórico no desde una visión política sino narrar las transformaciones sociales de la sociedad desde la visión de sus habitantes, de sus gentes». Así y a lo largo de dos años, documentación y vivencias personales han dado lugar a ‘Gamonal, la historia desde abajo’.

Las aspiraciones de estos dos burgaleses son claras, que «el libro tenga la máxima difusión en la ciudad y sea una herramienta de intervención social, que genere debate y discusión de ideas».



A pesar de que la presentación del libro es mañana en la sala Polisón del Teatro Principal- a las 20.00 horas- en la que participará el historiador Luis castro, los autores repetirán el acto el sábado 21 en el centro Social Recuperado de Gamonal. «Allí si podrá realizarse un debate aún más enriquecedor ya que los libros llegan a las librerías el mismo día de la primera presentación y les habrá dado tiempo a leerlo».