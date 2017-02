Remirada clásica y nuevo circo para un veinteañero

Cumple veinte años y, aunque como dicen sus organizadores, dos décadas sí son muchas cuando se deja el tango de Gardel a un lado y se habla de artes escénicas, el Ciclo de Teatro Joven, orquestado al alimón entre el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos, irrumpe en las tablas fresco, con ímpetu, con curiosidad por los nuevos lenguajes y con el respeto debido a sus mayores. Una mirada renovada a los clásicos y otra al circo contemporáneo marcan la vigésima edición de este programa que contempla cinco espectáculos a representar a lo largo de marzo en el Teatro Principal.

Nostalgia del agua, de Ernesto Caballero, escenificada por Threer, descorcha el cartel este sábado. Le seguirán Bodas de sangre, una propuesta de la compañía vallisoletana Ghetto 13-26 a partir de la obra de García Lorca (sábado 11); All genius, all idiot, un montaje de circo de Svalbard Company, donde milita el burgalés Santiago Ruiz Albalate (jueves 16, viernes 17 y sábado 18); Green eyed monster, una versión de la shakesperiana Otelo, realizada por Rayuela Producciones Teatrales y el Teatro Calderón de Valladolid (viernes 24); y Manual del ideal de mujer (blanca), de la burgalesa Marta Luna (viernes 31).

Las entradas ya están a la venta y cuestan 8 euros para cada uno de los espectáculos, salvo para la propuesta de Svalbard, a 10 euros.

El Ciclo de Teatro Joven despega, curiosamente, con la historia de dos ancianos que se congregan de manera reincidente en un pantano para captar la vida de la que carecen en su cotidianidad y a la que buscan en el recuerdo. Este viaje a lo más íntimo se produce en La nostalgia del agua, interpretada por Teresa del Olmo y Felipe Vélez y escrita hace veinte años por el director del Centro Dramático Nacional, Ernesto Caballero.

Esta pieza dará paso a sendas reinterpretaciones de dos clásicos: García Lorca y Shakespeare.

Ghetto 13-26 regresa a orillas del Arlanzón con los ojos puestos en la archiconocida Bodas de sangre del poeta granadino. «Ponemos los ojos en la obra de Lorca para mirar más allá de los versos y la prosa del poeta, para escarbar en sus silencios, en lo que no se dice. Nosotros imaginamos nuevos puntos de vista poniendo la lupa en los conflictos, las tormentas interiores de sus personajes, sus luces y sus sombras... ¿Y si los machos no fueran tan machos? ¿Y si la sangre no tuviera familia? ¿Y si el deseo pudiera más que la sangre? ¿Y si…?», se interroga la compañía.

Original igualmente es la mirada que propone Green eyed monster. Un grupo de jóvenes artistas -músicos, actores, escritores, bailarines, diseñadores, creativos audiovisuales- ha trabajado en torno a Otelo y la puesta en escena combina esa creación con la presencia de actores profesionales que encarnan a los personajes de la obra.

El circo lleva la etiqueta made in Burgos. Santi Ruiz forma parte de All genius, all idiot, que ahonda en lo absurdo de la vida y que hace equilibrios en la fina línea que separa al genio y al idiota. Llega con el Premio de Mejor Pieza de Circo y Teatro Físico en el Adelaide Fringe 2016, uno de los eventos artísticos más grandes de Australia. Mientras que los estereotipos de la mujer actual se ponen sobre la mesa en el Manual del ideal de mujer (blanca), interpretado por Marta Luna y dirigido por Carola Martínez.