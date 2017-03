Ricardo Ruiz vuelve con 'Caligrafía del silencio'

«Llega un punto en el que todo autor tiene la necesidad, y sobre todo la exigencia literaria, de no mimetizarse, no autoplagiarse. Necesito tiempo, espacio y distancia para reinventarme literariamente. ¿A partir de ahora qué? Ya veremos a ver. No me planteo publicar de forma inmediata, quiero repensarme y seguir investigando para buscar nuevos caminos literarios, siempre poéticos, pero sin ningún tipo de plazo».

Ricardo Ruiz (Burgos, 1963) realizaba esta reflexión en mayo de 2012 durante la presentación de, hasta ahora, su último poemario, Los vencidos. Durante estos cinco años, la poesía y el vate burgalés han jugado, se han buscado y se han hallado. El reencuentro se traduce en Caligrafía del silencio, su nuevo poemario, con el que estrena editorial, Evohé Desván. Se presentará el viernes 7 de abril en el Café María Pandora de Madrid con el editor, Jaime Alejandre, y el poeta burgalés Pascual Izquierdo, y el viernes 5 de mayo en el Museo del Libro de Burgos.

En este nuevo trabajo, que llegará en los próximos días a las librerías, Ricardo Ruiz «explora el significado y las posibilidades del silencio como concepto estético y existencial, fruto de un proceso de interiorización, de búsqueda de la esencia expresiva y de reflexión acerca de la escritura y las capacidades del lenguaje y la palabra poética» y lo hace con una estructura formal arriesgada e innovadora que cobra un protagonismo estético.