La risa y el llanto conviven en El mago de Oz como si bailaran un vals. Las aventuras de Dorothy, la niña que sueña con viajar más allá del arcoíris y ve su sueño hecho realidad, vuelven a los escenarios burgaleses. Producciones Artísticas Roca lleva esta obra en clave de musical al escenario de Cultural Caja deBurgos de la avenida de Cantabria el jueves 29 en dos funciones, a las 17.30 y 19.30 horas. La entrada anticipada cuesta 12 euros y en taquilla, 15 euros (a la venta en TeleEntradas y Deportes Manzanedo).



El espectáculo, dirigido a público familiar, sigue la aventura de esta niña huérfana cuando un tornado la lleva junto con su perrito al maravilloso mundo de Oz. Pronto querrá volver a su casa de Kansas. Pero no sabe cómo llegar. Se encontrará con la bruja buena del norte, quien la indica que siga el camino de baldosas amarillas hasta llegar a Ciudad Esmeralda. Allí reside el mago de Oz. Él la enseñará la vuelta a casa.



Pero alcanzar ese lugar la obligará a recorrer un largo camino en el que se encontrará con otros personajes que pronto se unirán a su expedición. Se topa con el Hombre de Hojalata, que quiere un corazón en vez del frío metal que no palpita en su interior; con el León Cobarde, que suspira por tener el coraje que le falta y se le presupone; y con el Espantapájaros, que desea un cerebro y dejar de ser un sempiterno hombre de paja del que todos se burlan.



El grupo se pondrá en marcha pero la expedición no será tan feliz como presumen.