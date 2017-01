«Sí o sí una de las novelas de Torca lo traerá a Burgos»

La agenda de Leandro Pérez echa humo. Mientras ultima la presentación de su nueva obra con el presidente de los libreros, concierta una entrevista y se dirige a una comida de trabajo con la mente puesta en el viaje a Madrid que hará al día siguiente -ayer-, donde le esperan varias entrevistas de promoción. El escritor burgalés lo petó con su ópera prima, Las Cuatro Torres, y su segunda novela, La sirena de Gibraltar, ha generado expectación. Su protagonista, un investigador privado mercenario en sus años mozos, originario de Burgos y afincado ahora en Madrid, se perfila como un filón a decir de autores de relumbrón como Lorenzo Silva o Juan Gómez-Jurado, dos de los padrinos con los que cuenta en esta nueva aventura editorial, en la que vuelve a zambullirse bajo el poderoso sello de Planeta.

El autor, acompañado por su colega Óscar Esquivias, presenta este volumen, en librerías desde el pasado martes, hoy (20 horas) en el Hotel Palacio de los Blasones, un escenario insólito para estos menesteres a orillas del Arlanzón elegido por el guiño que a este lugar se hace en estas páginas.

La sirena de Gibraltar arranca sin miramientos. Una mujer aparece asesinada en las aguas del río Manzanares. Lleva adosado un bloque de hormigón como si fuera la cola de una sirena. A escasos cien metros, Juan Torca observa el rescate. «El hombre que te mató ya está muerto», se dice. Este trepidante arranque promete una novela de acción sin paliativos. Golpe a golpe.

Pregunta- ¿Cómo es esta vuelta del investigador privado?

Respuesta- Esta vez vuelve para quedarse en Madrid. En la primera novela, que es completamente independiente a esta, aterriza en Madrid sin saber qué le va a pasar. Ahora ya es madrileño de adopción y se cuenta un caso, como uno de Pepe Carvalho o en una obra de Agatha Christie.

P.- El cadáver aparece ya en el primer párrafo. ¿No hay tiempo que perder?

R.- No es un destripamiento de la novela decir que empieza cuando en el Manzanares, cerca del Vicente Calderón, aparece el cadáver de una mujer gibraltareña, con la cola forrada de hormigón jugando con la metáfora de que es una sirena porque era nadadora. A partir de ahí se desencadena una historia que dura siete días en los que pasan bastantes cosas.

P.- Siete días es poco tiempo para la resolución de un caso. Se presume una acción trepidante...

R.- La novela va rápida porque cuenta una cosa muy concreta que pasa en un tiempo muy concreto.

P.- ¿Por qué ha elegido Gibraltar como escenario para esta historia?

R.- Todo me encajó cuando terminé la primera novela. Su acción acaba en junio de 2013. Cuando estaba pensando lo que iba a ocurrir con este personaje, ocurrió que en una playa de Gibraltar, los propios gibraltareños tiraron unos bloques de hormigón, según unos para tener más espacio y según otros para perjudicar a los pescaderos españoles, y justo en esos días se cumplieron 300 años del Tratado de Utrech, que hizo que España perdiera Gibraltar. Aunque esto no aparece en la novela, sí me ha servido de acicate para ponerme a escribir y en ese contexto me encajaba que hubiera unas nadadoras que son gibraltareñas, que recorren el estrecho, y meter ahí una trama con venganza y acción. No podía ser otro lugar. No podían ser andorranas.

P.- A bote pronto parece un lugar poco trillado en narrativa...

R.- No lo sé, no he buscado referentes literarios, a mí me encajaba bien y tiré para adelante. Sí me documenté, sí he estado en Gibraltar, pero tampoco buscaba hacer algo muy original, simplemente me cuadró.

P.- En Las Cuatro Torres, además de la resolución del misterio, se empieza a perfilar la personalidad de Juan Torca. ¿Siguen retratándolo en esta segunda entrega?

R.- Todo gira en torno a él. El lector, como bien dice Lorenzo Silva, acompaña a Juan Torca. Y uno lo conoce por sus hechos, no por lo que los demás dicen de él. Tú le observas cómo se maneja. Una de las cosas que tiran de mí como escritor en esta serie de libros es que es un personaje atractivo. El añadido en esta novela es que hay una voz femenina que se alterna al final de cada día que escribe un diario sobre lo que ocurre en esos momentos. Es un contrapunto femenino que me sirve para imprimir cierto respiro.

P.- Alude a las palabras de Lorenzo Silva a las que se unen las de Juan Gómez-Jurado. ¡Menudos padrinos!

R.- Es un lujo tener amigos escritores que lean el libro antes de que se publique, opinen de él y encima les guste. Con esta faja el libro va más abrigado. Es una referencia, no soy un actor conocidísimo en el mundo mundial, y cualquier cable, bienvenido sea.

P.- No es aún un autor de relumbrón, pero su ópera prima tuvo un eco importante a nivel nacional...

R.- Para mí, sobre todo, fue un éxito escribir el libro y ser capaz de realizar otro y ver ya que lo siguiente que puedo hacer es otra novela más.

P.- ¿Una tercera entrega de las aventuras de Juan Torca?

R.- Probablemente, no. Tengo otra pensada de esta serie, pero quizás haga otra cosa distinta.

P.- ¿Necesita cambiar de registro?

R.- No es negra. Veré si soy capaz de alumbrarla. Aún no me he puesto a escribir.

P.- Suelen decir que el segundo libro es la prueba de fuego para un escritor. ¿Cómo lo asume?

R.- La asumo como si no fuera una segunda novela, sino como una más porque llevo mucho tiempo escribiendo, aunque algunas se han quedado en el cajón. Lo que sí siento es que con esta novela me he entretenido más. Me lo he pasado muy bien escribiéndola, me he liberado de algún corsé de la primera, y la sensación inicial que tengo es que quizás esta entretenga más que la anterior, pero tampoco hago cábalas sobre lo que va a pasar.

P.- ¿Qué corsés ha desatado?

R.- La otra era futbolera y el calendario de los partidos del Real Madrid influía en el desarrollo de la acción, eso era un valor, pero condicionaba la escritura, y en esta he pensado más en la trama sin limitaciones.

P.- Juan Torca es originario de Burgos. ¿Alguna de esas nuevas entregas le traerán hasta su cuna?

R.- Yo sí o sí quiero pensar que alguna de las novelas de Torca lo traerá a Burgos. La tercera, cuarta o quinta. Ahora mismo es una línea a la que no he puesto ni un punto ni una coma. Pero sí hay guiños a la ciudad. De vez en cuando sale su pasado burgalés, hay alusiones a lo que Torca ha vivido, hay apellidos que alguno sí reconocerá, por ejemplo, aparece el inspector Carballera...

P.- ¿Por qué eligió Madrid como centro de las tramas?

R.- Por lo mismo por lo que he elegido que Torca sea de Burgos. Me parece más cómodo y más verosímil basarme en lo que conozco. Yo he vivido en Madrid y soy y resido en Burgos. El personaje no se parece a mí pero sí intento moverlo por sitios que frecuento. Por ahora me gusta pisar por terreno conocido.

P.- ¿Es fácil desprenderse de este personaje en el día a día o se lleva a su protagonista a todas partes?

R.- No, no, yo intento dividir en la medida de lo posible mis distintas facetas. Cuando me pongo en modo escritor estoy con Juan Torca o Maddie Cruz, pero si tengo que acompañar al niño al cole o a un partido de baloncesto está lejos de mí. Lo bonito de escribir es ese momento en el que te encierras y maquinas qué va a pasar, si tiras por un lado u otro.