Siempre quedará el humor

A Mark Twain se le atribuye la frase ‘el hombre tiene un arma verdaderamente eficaz: la risa’ y, aunque hace diecinueve años que Las Noches del Clunia la blande sin mirar a los lados, en estos últimos tiempos su uso resulta más urgente. El mundo se encuentra en cuidados intensivos, como ilustra el cartel de esta edición, y el humor será el único capaz de salvarlo. Conscientes de esta realidad, el Ayuntamiento y la Universidad de Burgos, artífices de este programa, proponen cinco espectáculos que apelan a la carcajada a través del teatro de texto, el clown, el cabaret o la música.

La compañía burgalesa Ronco Teatro realiza la primera guardia con Inútil sin referencias este viernes. El relevo llegará con The Funamviolistas y su Contraescena (3 de noviembre); Zanguango Teatro, que presentará Cualquiera que nos viera... (10 de noviembre); Producciones Yllana, con una antología de sus mejores números (17 de noviembre); y el también artista local Javier Ariza, que desplegará The best of the worst, el cabaret (24 de noviembre).

Todas las funciones, con un presupuesto global de 37.865 euros, se celebrarán en el Teatro Clunia a las 23 horas. Las entradas cuestan 10 euros y ya están a la venta en los canales habituales. Sus responsables esperan repetir el éxito de público al que parece abonado esta veterana cita de la agenda de otoño.

Las Noches del Clunia arranca este año con una mirada a una crisis personal que se puede extrapolar a la general. Andrés García, director de Ronco Teatro, acompañado por Ana García, afronta la llegada a los 50 con una reflexión que parte del poemario Causas perdidas, de Ricardo Desola. «Cuando se llega a esa edad uno mira cómo ha sido su vida hasta ese momento y se pregunta por el pasado y por el futuro e Inútil sin referencias hace un análisis y una reflexión de esa crisis», explica el director de Actividades Culturales de la UBU, Carlos Lozano, que presentó ayer esta nueva edición junto a la concejal de Cultura, Lorena de la Fuente, y el técnico Ignacio de Miguel.

Las tribulaciones de un cincuentón darán paso a las de tres mujeres que se encuentran en la encrucijada de ser artistas, madres y mujeres. Las Funamviolistas son tres músicas que en la intimidad de un camerino desentrañarán los problemas a los que se enfrentan. A través del lenguaje gestual y de la música y con mucho humor, Contraescena habla de cómo compaginan el cuidado de los hijos con tantos conciertos y giras, de los desencuentros amorosos, del miedo a envejecer...

A los protagonistas de Cualquiera que nos viera... también los acecha la desazón. Zanguango Teatro, compañía residente en la provincia burgalesa y nombre fijo en este programa, lleva a las tablas la historia de dos personas que se atrincheran en un gimnasio con el propósito de ponerse en forma y así regresar al engranaje de la sociedad. No será tan sencillo y el humor más absurdo se apoderará del auditorio.

Pero si hay algún clásico en Las Noches del Clunia su nombre es Producciones Yllana. Todos sus trabajos han pasado por este cartel, con permiso de Las Noches de Humor de San Pedro. En esta ocasión, regresan con Lo mejor de Yllana, una antología con la que festejan sus 25 años de historia y en la que recuperan sus números más divertidos.

La fiesta continuará con, o por lo menos así promete, The best of the worst, el cabaret, un espectáculo de variedades con circo, música, gesto, clown, burlesque... en el que Javier Ariza, único protagonista en las tablas, mostrará «su lado más gamberro con un formato de ambiente intimista y de carácter provocador, donde el más difícil todavía es vivir el aquí y el ahora».

Estas cinco propuestas llegan cargadas de humor con la misión de sacar al mundo de la UCI. ¿Lo conseguirán?