«Tengo tendencia a ponerme morada. Sueño con ser crítica gastronómica»

Pregunta- Siempre con los colores a cuestas. / Siempre con los colores en la cara / por la vergüenza de ser honesta, dice Gloria Fuertes. ¿Por qué vergüenza se le echaron los colores en la cara?

Respuesta- Por muchas cosas y por nada. A la vez que con mi obra soy súper explosiva y me encanta llamar la atención y provocar al espectador, en mi vida personal soy mucho más tímida de lo que parece, me gusta guardar mi privacidad.

P.- ¿La última vez que se puso colorada?

R.- Más que colorada, me eché unas risas. Después de hablar durante mucho tiempo en un evento con el hijo de Ágatha Ruiz de la Prada, que es muy simpático, le pregunté a qué se dedicaba porque pensaba que era un artista y cuando me dijo quien era sí me puse roja, no sé si de la risa nerviosa o de la vergüenza (ríe).

P.- Verde que te quiero verde / verde viento verdes ramas, canta Lorca. ¿A quién quiere verde Inés Santamaría?

R.- Asocio el verde a algo negativo y tengo la suerte de decir que no quiero verde a nadie.

P.- ¿Cuál es el peor marrón que le cayó encima?

R.- (Ríe y se lo piensa). La memoria me funciona de maravilla y las cosas negativas se me olvidan. Pero cuando tengo uno, me gusta aderezarlo con magenta para embellecer el color y que parezca más bonito.

P.- ¿Por qué la pasión siempre viste de rojo?

R.- Porque el rojo es ardiente y la pasión, fogosa. Es muy emocional.

P.- Sintió que se fundía a negro el día que..

R.- Cuando las cosas no salen como quieres y sientes frustración porque ves que cambia tu futuro. Por ejemplo, cuando se me chafó mi pretensión de niña de ser músico o cuando tuve un profesor, al que ahora estoy muy agradecida, que me hizo cambiar la pintura por la escultura, que es mi pasión. En esos momentos se te funde el día a negro.

P.- ¿Qué amor es azul como el mar azul?

R.- Cambio azul por turquesa, mi color preferido. Sería la sensación de un amor idílico.

P.- ¡Horror! ¿En qué mal momento se quedó en blanco?

R.- (Ríe). Cuando un guapo alemán intentó ligar conmigo y no entendía nada. Solo podía mirarle a los ojos al tiempo que sonaban grillos a mi alrededor. Cri, cri, cri.

P.- ¿Cuándo pintó la vida en rosa?

R.- Cuando fui lo suficientemente adulta para entender que el rosa no tiene por qué asociarse a algo infantil y de niñas pequeñas y no me dio miedo a reconocer que me gustaba ese color.

P.- ¿De qué rebaño se sintió la oveja negra?

R.- Esa es la historia de mi vida. Desde muy pequeña me he sentido la oveja negra, no como algo malo, sino que me veía muy diferente y no encontraba mi sitio. Ahora de mayor he comprendido que eso no es malo, sino lo contrario. No soy una oveja, no sigo las directrices que lleva la sociedad y me encanta ser rebelde en ese aspecto.

P.- Si de noche todos los gatos son pardos, de día...

R.- (Se ríe). Muchísimo más. A mí la noche me confunde de verdad. Creo que el cansancio lleva al pensamiento más allá y te da tiempo a soñar y es al día siguiente cuando te das cuenta de que son locuras. Pero hay que soñar.

P.- Dice el refrán que amor y dolor son del mismo color. ¿Cuál?

R.- Serían los colores de una fruta, que pasa de amarillo, al verde y al rojo en su momento más álgido para al final ponerse marrón, negro chungo.

P.- ¿Cuándo soltó ‘a buenas horas, mangas verdes’?

R.- (Se lo piensa mucho). Cuando realizo proyectos, a veces necesito asesoramiento técnico de profesionales como arquitectos, ingenieros, carpinteros, cerrajeros... y alguna vez, no siempre, he conseguido resolverlos yo de una forma creativa, más manual o rudimentaria, pero antes que ellos. Los dejo sorprendidos. No siempre pasa, claro (ríe). La gente no es consciente del poder de la creatividad, que bien dirigida pone solución rápida y efectiva a cualquier problema.

P.- ¿Qué artista la hace ponerse verde de envidia?

R.- En música, Yann Tiersen, porque trabaja la composición como yo el arte plástico, de forma experimental, cambiando acentos y las normas dentro de lo que puede, y en artes plásticas, Yayoi Kusama, cuando la conocí dije ‘¡Qué rabia no haber nacido yo antes!’. Es verde de envidia y de admiración.

P.- ¿Cuáles son los colores de la Inés Santamaría deportiva?

R.- El rosa o naranja fosforito y el negro. ¡Me animan!

P.- Se puso morada a...

R.- Tengo tendencia a ponerme morada. Una de mis debilidades es ir a buenos restaurantes y deleitarme con su comida, tengo morro fino, me gusta disfrutar de los sabores, las texturas... Siempre digo que sueño con ser crítica gastronómica.

P.- ¿Su risa es más de humor amarillo o negro?

R.- Más de humor amarillo, pero en realidad tengo una risa multicolor, con muchas versiones.

P.- ¿El gris también es un color?

R.- ¡Por supuesto! La gente piensa que el gris es la suma de blanco y negro, pero no es así, el gris es uno de los colores más complicados de utilizar porque depende de la carga de color puede ser cálido, frío o formar un arcoíris.

P.- ¿Alguna vez ve la vida en blanco y negro?

R.- Sí, después de realizar un proyecto o exposición, sumergida en tanto color, me pongo de luto artístico. Entonces, mi gama cromática es blanco y negro y no tiene nada que ver con la tristeza. Lo necesito para relajar vista y mente.

P.- ¿De qué tono percibe el aire?

R.- Depende de con qué pie me levante: multicolor, negro, morado...

P.- Y el de Cataluña, lo divisa...

R.- Azul oscuro casi negro.

P.- ¿De qué color es el fracaso?

R.- Fusión de colores violentos como el negro, rojo, naranja, amarillo, verde y marrones. No hay cosa más fea que todo junto.

P.- ¿Y el éxito?

R.- Depende del valor que le des. No todos los éxitos significan lo mismo para ti ni te cuestan lo mismo, ni tampoco la sociedad lo ve igual.

P.- ¿Qué gama lucen las notas del piano cuando lo toca?

R.- ¡Qué difícil! Colores pastel, porque en el piano siempre busco, que no lo hago en mi obra, la tranquilidad. Me gusta la melancolía, que para mí no es una emoción negativa.

P.- ¿Colorín, colorado qué cuento no se ha acabado?

R.- Espero que el de Inés artista.