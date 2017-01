The Paper Bus carbura rumboso y sin fronteras

The Paper Bus es un proyecto solidario y artístico nacido de la inquietud de Paula Sampelayo y Beatriz Martínez Caballero que consiguieron implicar en su aventura a un puñado de artistas anónimos. Una remesa de papeles de distintas texturas y colores traídos por la segunda desde la India motivaron la realización de talleres para la creación de obras -cada autor debía hacer un tríptico- que luego viajaron en autobús en una suerte de exposición-galería itinerante. El siguiente tramo a recorrer por este autobús alimentado de papel sería la donación de las piezas a entidades y a personas que trabajan en defensa de los derechos humanos. En ese punto se encuentra.

La expedición va sobre ruedas y también cabalga por las nubes. Hasta India han llegado las dos primeras obras. La organización Manav Sadhna, que, en la senda de las enseñanzas de Gandhi, trabaja con los menos privilegiados siguiendo el camino del amor y el servicio total, recibió un cuadro titulado Carpe diem y el Gandhi Ashram en Ahmedabad ya viste sus paredes con Be the change.

La acción de The Paper Bus en el país asiático no se quedó ahí. Bajo su cobijo, el pasado mes de diciembre, los días 26 y 27, se puso en marcha un taller con los niños del proyecto Earn and learn en Manav Sadhna, también en el Gandhi Ashram.

Más cerca se ha quedado la tercera y última de las piezas ya entregadas. Cáritas Burgos recibió esta obra ya colgada en la llamada Unidad de Mínima Exigencia ubicada en la sede de la ONG en la calle San Francisco «para que el mensaje de la belleza llegue también a los más necesitados». La tercera parte de este tríptico será para el psicólogo clínico humanista Fidel Delgado.

Hasta aquí los lugares que ya ha alcanzado este autobús alimentado de papel, de generosidad y de compromiso artístico y social. La ruta continúa y las siguientes paradas ya están programadas.

La Fundación Hospital Mayo Rey en Camerún, orquestada desde Burgos, contará con la suya así como la Casa de la Madre Teresa en Etiopía, Casa de Paz en California o personas como el aplaudido Padre Ángel o la no menos conocida líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú. La lista incluye igualmente a la escritora Isabel Allende, por su labor en defensa de las mujeres y su manera de afrontar el paso del tiempo ondeando su espíritu joven.

Con ese mismo entusiasmo The Paper Bus sigue en la carretera.