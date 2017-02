Toca, solidaridad... y baila

Músicos con Valor, el programa puesto en marcha por el Foro Solidario Caja de Burgos que propicia la colaboración entre artistas y entidades sociales de la ciudad, mantiene encantadas a una y otra parte. Ayer, durante la presentación de su quinta temporada, tanto Rocío Madueño, miembro del Dúo Mousai y representante de todos los músicos, como Alfonsa Illera, presidenta de la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (Alcer), manifestaron su satisfacción por participar en esta iniciativa solidaria que, además de ayudar económicamente a las asociaciones beneficiarias, da visibilidad a su labor -Alcer espera sumar más voluntarios a su causa, que tanta falta les hacen- y también a la de los artistas.

Para este quinto capítulo, su coordinador, Jorge Jiménez, ha elegido a cuatro parejas de músicos y ha blandido la varita mágica para sacarse de la chistera una nueva propuesta que ha dado en llamar Arte con Valor, en la que se estrenará el espectáculo multidisciplinar Mitos y leyendas Madre Tierra, creado por la coreógrafa y bailarina Neftis Paloma, arropada por numerosos colaboradores. Se representará el viernes 21 de abril en Cultural Caja de Burgos (20.30 horas, 7-9 euros).

El resto del programa mantiene la estructura de anteriores citas y a él se asoman el Dúo Mousai (este viernes), Monismáticos (viernes 24 de marzo), So What! (viernes 28 de abril) y Olalla (viernes 12 de mayo). Todos los conciertos serán a las 20.30 horas y las entradas para cada uno valdrán 6 euros. Como siempre, se habilita una fila 0 para quienes deseen colaborar pero sin acceder al concierto.



Bandas sonoras y otras versiones de la historia de la música moderna sonarán en la primera cita de la mano del Dúo Mousai, formado por Marta Zapatero (violín) y Rocío Madueño (piano). Le seguirá la fusión jazzística de Monismáticos y el eclecticismo de So What!, otro proyecto en el que se embarca Joaquín García, viejo músico con valor, junto a Fran García. El relevo lo tomará Olalla, propuesta de Blanca Olalla y Jag Stone. Su folk cerrará este ciclo que va viento en popa, con más de 2.000 asistentes y 15 conciertos en la mochila.



De un vistazo

Este viernes. Marta Zapatero (violín) y Rocío Madueño (piano) son el Dúo Mousai y este viernes abren el programa tocando a favor de Atalaya Intercultural.

24 de marzo. Monismáticos, es decir, Mónica Lafuente (voz) e Ismael González (guitarra), canta y toca a favor de Alcer.

21 de abril. Mitos y leyendas Madre Tierra es el nombre del espectáculo de música, danza y teatro a representar en Cultural Caja de Burgos.

28 de abril. Fran Martín y Joaquín García son So What!, un proyecto nacido de modo inesperado que sale a las tablas para la Asociación Párkinson Burgos.

12 de mayo. Olalla propone una velada íntima a favor de la Asociación de Familiares y Afectados de Esclerosis Múltiple.