Tom Hanks publicará su primer libro, dedicado a las máquinas de escribir

Tom Hanks tiene una afición: coleccionar máquinas de escribir. Y a ellas les ha dedicado su primer libro, 'Uncommon Type'. Una colección de 17 historias cortas que publicará el próximo mes de octubre, sin tener que preocuparse por si alguien se hará eco de su obra de autor novel. También en versión de audiolibro, leído por supuesto por él mismo.

En cada uno de los cuentos está implicada una máquina de escribir, además integradas en las historias de un refugiado que huye de una guerra civil, un billonario excéntrico o la vida de un autor en plena promoción.

La pasión de Hanks por estos artilugios en peligro de extinción (su colección supera los 100 ejemplares) le llevó a impulsar una app, Hanx Writer, que permite convertir textos escritores en procesadores de textos en facsímiles de mecanoscritos. "Cada una imprime en el papel el rastro de la imaginación gracias a teclas, martillos, tela y tinta, una versión suave de lo que era grabar letras en la piedra", dijo.

Según la nota de prensa, Hanks ha escrito el libro durante los dos últimos años. “He rodado películas en Nueva York, Berlín, Budapest y Atlanta y en todos esos rodajes he escrito. También en hoteles durante las giras de promoción. He escrito durante mis vacaciones. He escrito en aviones, en casa, en la oficina. Cuando puedo tener un horario, y mantenerlo, escribo por la mañana, de 9 a 1", dice el actor en un comunicado.