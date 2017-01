Trump responde a Meryl Streep llamándola actriz "sobrevalorada"

Donald Trump ha respondido este lunes vía Twitter a Meryl Streep llamándola actriz sobrevalorada después de que la triple ganadora de un Oscar condenara la imitación del presidente electo de EEUU de un reportero discapacitado.



A través de su cuenta en Twitter, Trump ha afirmado: "Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce pero me atacó la pasada noche [domingo en EEUU] en los Globos de Oro". "Ella es una sirviente de Hillary que perdió mucho", ha añadido.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

El tuit del magnate supone de hecho la segunda respuesta pública a las críticas de Streep en la gala de los Globos de Oro. Previamente, Trump había declarado por teléfono al 'New York Times': "La gente sigue diciendo que intenté burlarme de la discapacidad de un periodista, como si Meryl Streep y otros pudieran leer mi mente, y yo no hice tal cosa".

Streep convirtió su discurso de aceptación de un Globo de Oroen una dura crítica al presidente electo, y explicó que ella se quedó abatida al ver cómo este se burló de un periodista discapacitado durante la campaña electoral.

"Hubo una interpretación este año que me asombró", dijo Streep, de 67 años, al recibir el premio Cecil B. DeMille a toda su trayectoria en los Globos de Oro. "No porque fuera buena. Fue ese momento cuando la persona que asumirá el asiento más respetado en nuestro país imitó a un periodista discapacitado", añadió.

La tres veces ganadora del Oscar se refería a un momento del 2015 durante un mitin en Carolina del Sur en el que Trump agitó sus brazos y arrastró las palabras en una aparente burla al periodista del diario 'New York Times' Serge Kovaleski, quien tiene una discapacidad física. El magnate luego negó que estuviera imitando al reportero.

"ME ROMPIÓ EL CORAZÓN"



"Me rompió el corazón cuando lo vi y aún no me lo puedo sacar de la cabeza porque no era en una película. Era la vida real", dijo Streep. "Este instinto de humillar cuando es utilizado por alguien en una plataforma pública, por alguien poderoso, llega a la vida de todos. La falta de respeto incita a la falta de respeto. La violencia incita a la violencia", agregó.

Si bien la actriz no nombró directamente a Trump, usó casi todo su discurso para criticar su comportamiento y políticas, y además instó a Hollywood a mantenerse firme contra cualquier ataque y apoyar la libertad de prensa a través de organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).

RESPETUOSO SILENCIO



La audiencia se mantuvo en un atónito silencio durante gran parte del discurso. Streep, nominada 30 veces a los Globos de Oro y ganadora de ocho premios, fue ovacionada por el público cuando dijo que Hollywood estaba lleno de extranjeros.

"Si los echan a todos, tendrán solo para ver el fútbol americano y las artes marciales mixtas, que no es arte", dijo Streep, mientras el público aplaudía.

PALABRAS PARA LEIA



La artista finalizó su discurso con una referencia a su vieja amiga, la actriz de 'La guerra de las galaxias' Carrie Fisher, quien murió el mes pasado tras un ataque cardiaco. "Como mi amiga, la querida y difunta princesa Leia, me dijo una vez, 'Toma tu corazón roto y conviértelo en arte'", concluyó Streep con la voz entrecortada por la emoción.