Turno para Olmeda en la Hispanic Society of América

La Institución Fernán González se va de vacaciones y lo hace por todo lo alto. El próximo curso se embarcará en el proyecto de catalogación del fondo musical y documental de Federico Olmeda en poder de la Hispanic Society of América de Nueva York en un plan a tres bandas con la propia sociedad norteamericana y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

«Para Burgos es un legado de extraordinario interés», advierte el director de la entidad burgalesa, José Manuel López Gómez, que avanza que ya se ha elaborado un plan de actuación para poner orden en este legado al que han llegado de la mano del académico Ismael Fernández de la Cuesta, vicedirector de la Academia de San Fernando, que lleva años investigándolo.

El proyecto se alargará durante dos años desde su inicio, implicará la contratación de al menos una persona y ya han cifrado su presupuesto en 68.000 euros, una cantidad que, «sin ser desorbitada», sí necesita financiación. Tantearán a grandes fundaciones.

El legado de Federico Olmeda (Burgo de Osma, 1865-Madrid, 1909), maestro de capillas de la Catedral, director del Orfeón Burgalés y uno de los grandes recopiladores, conservadores y divulgadores del folclore popular de la provincia, llegó a manos de la Sociedad Hispánica de América tras su muerte en Madrid en 1909.

Sus sobrinas y herederas vendieron la documentación dejada por el musicólogo a un librero y anticuario alemán que, a su vez, a primeros del siglo XX, lo sacó a subasta pública. Lo compró Archer Milton Huntington, fundador de esta sociedad que desde hace más de un siglo vela por el estudio de las artes y cultura de España, Hispanoamérica y Portugal.

«Allí se depositó pero no se ha estudiado, ni catalogado ni organizado y ni se sabe la profundidad y valor de los fondos. Existe un catálogo general que apenas da información superficial, pero hace un siglo que no se hace nada con ellos», añade López Gómez sabedor de que la tarea que tienen por delante es ardua. No les asusta.

La Fernán González está de cruzar el charco y no solo lo hará para llegar a la ciudad de la Gran Manzana. La última junta directiva acordó igualmente el hermanamiento con una academia del Mato Grosso de Brasil. Será la primera de muchas.

«Se incluye en una política de hermanamientos que pensamos desarrollar en el futuro con la finalidad de realizar intercambios de opiniones y de actividades con academias nacionales e internacionales», expone al tiempo que adelanta que la próxima en la lista es la Academia de Ciencias Históricas de Toledo, que cumple los cien años de existencia.

En el futuro de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes se cruza igualmente la Fundación Cajacírculo, que asumirá la financiación de la digitalización de su biblioteca y su hemeroteca. «El objetivo es ponerlo a disposición de todo el público al igual que se ha hecho con el Fondo Machadiano y el Boletín, que el año pasado alcanzó los 250 números», apostilla el director.

La Fernán González ha editado más de 80 títulos en los últimos veinte años en sus distintas colecciones. Y suma y sigue. Entre las publicaciones pendientes se encuentra la que reunirá las biografías de los 52 académicos numerarios que ha tenido la institución desde su fundación en 1946. El volumen, programado con motivo de los 70 años, ya está por fin en imprenta y se presentará en otoño.

En rotativas se encuentra igualmente el próximo libro del académico Vicente Ruiz de Mencía, que reunirá sus artículos en prensa. El también cronista de la ciudad abrirá el telón del curso 2017-2018 el miércoles 18 de octubre.

Esa nueva temporada volverá a tener presente el eterno reto de la academia: acercarse a la sociedad burgalesa. López Gómez sostiene que han dado pasos hacia adelante. Es optimista y ve la botella medio llena.

«Se han hecho avances muy significativos dentro de que la Real Academia tiene unos marcos institucionales definidos que no pueden ser modificados en su fondo, pero sí creo que nuestra relación con muchas asociaciones culturales de toda la provincia nos hace caminar hacia adelante», traza y admite que esa mayor conexión con la sociedad siempre revolotea en su cabeza.

Pone como ejemplo su participación en el Congreso del Milenario del Conde don Sancho en Oña los días 14 y 15 y 21 y 22 de julio y en el Congreso Internacional La memoria de un hombre: Francisco de Enzinas en el V Centenario de la Reforma Protestante, que tendrá lugar en Burgos el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre. O la colaboración con proyectos como la redacción de la declaración de interés turístico nacional del Colacho, a instancias del Ayuntamiento del Castrillo de Murcia.

«Para nosotros es absolutamente positiva la implicación con todas las actividades culturales de la provincia porque nuestro fin fundacional es la promoción y la defensa de la historia y el arte de Burgos», concluye. Y ese seguirá siendo su desvelo tras el veraneo.



Los versos de Zorrilla envuelven el fin de curso en Lerma

Como ya es tradición, la Institución Fernán González viaja a un pueblo de la provincia para despedir el curso. El elegido este año es Lerma. Los académicos se reunirán en la antigua ermita de La Piedad el sábado 8 de julio para sumarse al centenario del nacimiento de José Zorrilla, un escritor con vínculos en la villa ducal y la comarca.

Tras la bienvenida de la alcaldesa, Celia Izquierdo, y el saludo del director de la Real Academia, José Manuel López Gómez, se desplegará el programa. Intervendrán el profesor de Historia del Arte René Jesús Payo, que pronunciará Lerma conjunto urbano, paradigma del clasicismo; la poeta María Jesús Jabato, con la disertación Lerma en el recuerdo de José Zorrilla, y el también profesor de Historia del Arte José Matesanz, que hablará sobre la Fiesta Barroca de Lerma.

Habrá lugar para hacer balance del curso. López Gómez traza una fotografía positiva que se asienta sobre la continuidad en la acción de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes. Destaca la edición de ocho publicaciones y la intensa actividad de conciertos y conferencias y llama la atención sobre la participación en sendos congresos, el del Milenario del Conde Sancho y el de Francisco de Enzinas.