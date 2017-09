Vargas Llosa reclama "energía" al Gobierno contra el referéndum del 1-O

El novelista Mario Vargas Llosa ha aprovechado la presentación de su último libro, ‘Conversaciones en Princeton’ (Alfaguara), para cargar contra el referéndum del 1 de octubre y el proceso independentista catalán, que ha definido como “una enfermedad que desgraciadamente ha crecido en Cataluña”. En relación a la cita electoral, el premio Nobel ha señalado: “El referéndum no va a tener lugar. Es un disparate absurdo y un anacronismo que no tiene nada que ver con la realidad de nuestro tiempo. Espero que el Gobierno tenga la energía suficiente para impedir este golpe de Estado que se está gestando y que reciba la sanción que corresponde”.

Con un ensayo como el que hoy presentaba en sociedad, que gira entorno a los vínculos que existen entre la literatura, la política y la historia en su obra, la pregunta sobre la situación de Cataluña era obligada, y el escritor no ha rehuido la cuestión. “Yo quiero mucho a Cataluña”, ha declarado antes de recordar que en la década de los 70 vivió cinco años en Barcelona y afirmar: “En la Barcelona de nuestros días no reconozco a la de aquella época. Por entonces era, de hecho, la capital cultural de España y se convirtió en el puente donde se encontraron de nuevo escritores españoles y latinoamericanos que se habían dado la espalda a lo largo de 40 años”.

"NO CONOCÍ NI A UN NACIONALISTA"

En su retrato de la Cataluña que descubrió hace cuatro décadas, Vargas Llosa se ha detenido en el trasfondo político de aquel momento y ha subrayado la poca presencia que por entonces tenía el nacionalismo. “Estaba completamente marginado. Yo no conocí ni un nacionalista en los cinco años que viví en Barcelona. Parece una broma, pero no lo es. Tenía muchísimos amigos catalanes que pensaban que el nacionalismo era algo anticuado y anacrónico y que los nacionalistas eran unos viejecitos reaccionarios a los que no había que tomar muy en serio porque vivían en el pasado”.