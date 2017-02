Al pie del monte/en un sitio templado,/aquí te entierro. De esta manera expresaba el haijín Santoooka su desolación tras la batalla. Los míticos poemas japoneses de tres versos de 5, 7 y 5 sílabas se han utilizado en la literatura nipona no sólo para expresas su especial vinculación con la naturaleza sino, también, para condensar el dolor de la muerte, la guerra y la tortura. El haiku blanco del loto se transforma en rojo y negro para expresar las consecuencias de una violencia latente que está en la sociedad y confluye en el conflicto armado.

En su serie de recolección y traducción de haikus, Elena Gallego y Seiko Ota se centran precisamente en la visión que los poetas japoneses tenían de la guerra. Recuperan, traducen y contextualizan versos compuestos desde el siglo XIXhasta el final de la segunda guerra mundial hace 40 años.En Haikus de Guerra (Hyperion, 2016), ambas autoras muestran «el sentimiento de los poetas de haiku ante la guerra en la que unos están a favor y otros en contra y subyace detrás de sus palabras que el germen de las guerras está en la violencia latente con la que convive nuestra sociedad en su día a día», reflexiona Elena Gallego.

La autora burgalesa sigue en su empeño por dar a conocer la particularidad y peculiaridad del haiku japonés y este es el cuarto libro de la serie en la que trabajan junto con Ota. Primero vio la luz ‘Kigo. La palabra estación en el haiku japonés’, le siguió ‘Haikus en el corredor de la muerte’ y ‘Haikus de amor’. Una serie que permite descubrir la gran versatilidad y uso que los poetas japoneses realizan del haiku. «Es necesario profundizar aún más en el haiku, no nos podemos quedan en los superficial en la anécdota de que está vinculado a la naturaleza y nada más. Es un fenómeno que aún está sin investigar y haikus sobre guerra a penas se han publicado en occidente», señala.

La serie de haikus persigue, precisamente, dar a conocer este fenómeno más allá de Japón. Algo que no es fácil. «Leemos mucho, en japonés, mantenemos entrevistas con los propios poetas y tratamos de trasladar el significado que para la cultura japonesa tienen esas palabras al ideario occidental algo que no sucede siempre porque hay algunos versos que son intraducibles porque ellos se mueven en códigos e ideas diferentes que no tienen plasmación directa en otra lengua y otra cultura», resume Gallego.

El libro está acompañado por una introducción de Seiko Ota y un prólogo de la burgalesa, profesora titular de Teoría de la Traducción literaria de la Universidad de Sofía de Tokio, donde «explicamos al detalle este complejo mundo y contextualizamos el momento y la situación de los poetas cuando los componen».

Reconoce que tras cuatro libros hay un «interés y sed de conocimientos del haiku pero tenemos que huir de su trivialización», resalta. Al mismo tiempo que agradece el «calor humano y el cariño» de sus paisanos que «es un regalo». Algo que podrá sentir hoy a las 20 horas en la Sala Polisón del TeatroPrincipal donde Elena Gallego presentará Haikus de guerra, acompañada por el director de la editorial Hiperión, Jesús Muñárriz, y el escritor burgalés Oscar Esquivias. Un encuentro donde Gallego promete reflexionar sobre esa violencia «oculta y subyacente que la sociedad permite» y que nos lleva al conflicto total.Como ejemplos expone la violencia machista «respaldada de alguna forma por una especie de cultura misógina» el suicidio, el hambre, los muros...