¡Y que cumpla muchos más!

Puede que el vigésimo aniversario de la reapertura del Teatro Principal sea tan austero que no ha habido ni un triste rótulo, ni un tímido apunte en el cartel que presenta la anunciada Juana, la reina que no quiso reinar, escenificada anoche para recordar la efeméride, pero no se puede quejar de ruedas de prensa celebradas en su honor. Si el miércoles era la concejal de Cultura, Lorena de la Fuente, la que, acompañada por el dramaturgo Jesús Carazo, autor de la citada obra, recordaba el júbilo de aquel 7 de julio de 1997 en el que sonó la Novena Sinfonía de Beethoven dirigida por el maestro Frühbeck de Burgos, ayer era el alcalde, Javier Lacalle, quien elegía el Salón Rojo para recrearse en aquel regocijo y salir a la pista a marcarse un baile de cifras.

Escoltado por el ex y el actual gerente del Instituto Municipal de Cultura (IMC), Ignacio González y Juan Carlos Pérez Manrique, respectivamente, y el técnico Ignacio de Miguel, pasito a pasito, el regidor desgranó los números que protagonizan estos dos decenios.

Habló de los más de cuatro millones de personas que han pasado por las distintas dependencias que articulan el Teatro Principal. De las que 940.000 se han sentado en el patio de butacas y tres millones han cruzado la puerta de la biblioteca.

Danzaron igualmente los 250 actos anuales que, calculan, se celebran en este contenedor. En 5.000 se cifran los desarrollados hasta el momento en el Salón Rojo y la Sala Polisón y 2.500 las funciones representadas en el escenario.

«Se ha consolidado como un referente cultural clave para la ciudad. Marcó un antes y un después en el dinamismo social y cultural», resumió Lacalle cuando los datos dejaron de sonar y recuperó el lema utilizado en la campaña de reapertura: Un teatro de todos, un teatro para todos.

Un deseo que, remarcó el mandatario capitalino, veinte años después se ha cumplido. «Los datos avalan ampliamente todo el desarrollo de la programación, de lo que se ha hecho, de lo que se está haciendo y de lo que queda por hacer en los próximos años», observó.

Ignacio de Miguel también tiró de lista para enumerar a algunos de los grandes artistas que se han subido a estas tablas, donde, advirtió, «se ha procurado hacer una programación variada en cuanto a las disciplinas artísticas y, dentro de estas, a los diferentes géneros y estilos, con propuestas más clásicas y más contemporáneas».

Una nómina a la que se aúpan Ainhoa Arteta, Teresa Berganza -que pronunciará una conferencia en septiembre en la Sala Polisón en el marco del Festival Antonio de Cabezón-, Bárbara Hendricks, José Carreras, Mayte Martín, Estrella Morente, Vicente Amigo, José Mercé, María Dolores Pradera, Manolo Escobar, Carlos Cano, Clara Montes, Miguel Ríos, Juan Perro, Franco Battiato, Javier Vargas, Pablo Milanés, Maya Plisetskaya, Cristina Hoyos, Rocío Molina, Israel Galván, El Güito, Rafael Álvarez El Brujo, Nuria Espert, Adolfo Marsillach, Emilio Gutiérrez Caba, Amparo Rivelles, Rosa María Sardá...

Aparecen igualmente formaciones como la Orquesta Nacional de España, Dresde Philarmonia, Sinfónica de Bilbao, Compañía Nacional de Danza, Ballet Imperial Ruso, la compañía de Antonio Canales y la de Antonio Márquez, Els Joglars, Tricicle, Centro Dramático Nacional, Compañía Nacional de Teatro Clásico, Comediants, Faemino y Cansado...

Una lista interminable a la que anoche se sumó Histrión Teatro con su Juana, la reina que no quiso reinar, del autor burgalés Jesús Carazo, en representación de todos los creadores de la ciudad que han pasado con sus propuestas por el recuperado inmueble isabelino, que tuvo que luchar duro para convertirse en lo que hoy es. Muchos no consideraron que la inversión que requería -más de 1.200 millones de pesetas- sería rentable. Por eso, cuando el 19 de mayo de 1995 se dio el pistoletazo de salida a las obras de remodelación en las ruinas del viejo Teatro Principal, algunos no se lo podían creer.