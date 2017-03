10 burgaleses suben al podio en el Nacional de campo a través

Los fondistas burgaleses dieron el do de pecho en la prueba reina de la campaña invernal, el Campeonato de España individual (absoluto, promesa y junior) y por Federaciones Autonómicas de campo a través.

10 de los 12 atletas locales que tomaron parte en una cita disputada en el Parque Fluvial Viesques de Gijón consiguieron subir al podio de honor de la competición por escuadras como componentes de la selección de Castilla y León. Y no quedaron ahí los éxitos de la armada local, que tuvieron también presencia en el cajón a nivel individual.

La jornada amaneció lluviosa y desapacible en la capital asturiana, lo que endureció aún más el bello circuito que acogió la 99ª edición de un Nacional de gran nivel.

5 de los 6 equipos autonómicos consiguieron tener presencia en el cajón con un bagaje que convierte a Castilla y León en la referencia nacional del cross. En categoría absoluta masculina el combinado regional se proclamó campeón de España con un equipo del que formaba parte el burgalés Dani Arce, que este año defiende la camiseta del Añares Rioja, aunque forma parte del grupo de entrenamiento de fondo del UBU Campos de Castilla. El atleta local fue uno de los grandes baluartes del equipo, entrando en meta en la 16ª posición.

La fortuna no acompañó al cuadro femenino, en el que se encontraban las atletas locales Lidia Campo y Jimena Martín, pues la retirada de la abulense Jacqueline Martín las impidió subir al podio. Al final, fueron sextas por escuadras. Campo (CA Valladolid) ocupó una más que destacada 15ª plaza a nivel individual, mientras que Martín (Seoane Pampín), fue 40ª en línea de meta.

En categoría junior la selección regional se hizo con el título nacional en juego en el apartado femenino, donde la mitad del equipo estuvo compuesto por atletas burgaleses: Marta García y Silvia Pérez en representación del Image FDR y Cristina Ruiz por parte del UBU Campos de Castilla.

Todas ellas completaron una sensacional actuación personal. La primera se hizo con la medalla de plata a nivel individual, mientras que Pérez fue cuarta y Ruiz, quinta. La palentina del Florentino cruzó la línea de meta con un tiempo de 22:47, a 15 segundos de la vencedora, la madrileña Lucía Rodríguez. Mientras, Silvia Pérez se quedó a tan solo 2 segundos de la medalla de bronce.

En el apartado masculino Castilla y León logró el bronce con tres fondistas locales en el combinado regional: Víctor Illera (Image FDR) -fue 21º en meta-, el mirandés Carlos Jiménez (26º) y el ribereño Adrián Álvarez (Atletismo Numantino), que ocupó la 36ª plaza.

En Promesas se intercambiaron las tornas, con el combinado femenino proclamándose campeón de España con la arandina del Condado de Haza Ibercaja Sara Pardilla (16º a nivel individual) en sus filas. Mientras que el masculino consiguió la medalla de plata, con una gran actuación de Pablo Sánchez (UBU Campos), que fue octavo y de su compañero de escuadra Santiago Vivanco (55º).