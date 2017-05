90 minutos para la salvación

La del domingo será una jornada decisiva para el futuro del Burgos CF. Una victoria certificaría la salvación del combinado blanquinegro. E incluso un empate podría valer su peso en oro a la luz de los enfrentamientos que depara la 37ª y penúltima jornada de competición en el Grupo I de la Segunda División B.



El combinado de la ribera del Arlanzón intentará hacer los deberes para que su mínima ventaja con respecto a la zona de peligro sea decisiva sin mirar a terceros. Y para no llegar a la última jornada con el agua al cuello y la obligación de ganar a domicilio.



Las cuentas son fáciles. Si es capaz de sumar el triunfo ante el Coruxo en el Plantío podrá respirar aliviado. El ambicioso proyecto deportivo planteado por la nueva junta directiva tendrá opciones de seguir creciendo la próxima temporada en la categoría de bronce nacional.



Los de Nacho Fernández tendrán enfrente a un rival que un año más ha salvado la temporada sin complicaciones clasificatorias. Pese a su condición de modesto, el cuadro vigués ha capeado con solvencia todos los envites del destino para llegar al tramo final de la competición sin apuros y con la salvación en el bolsillo.



El Burgos CF apelará a su necesidad y mayor motivación para conquistar los puntos en juego para hacer valer su condición de local ante un Coruxo que no se juega nada en el envite -cómodamente situado en la octava posición de la general solo podría optar a escalar un puesto más y optar a jugar la Copa del Rey la próxima temporada-.



Más allá de la trascendencia del premio que puede conseguir el cuadro blanquinegro por sí mismo, la jornada se antoja claramente propicia para que los castellanos den un golpe de efecto.



Y es que sus tres rivales más directos en la lucha por eludir el puesto de play-out y el descenso automático afrontan desplazamientos más que complicados este fin de semana.



Así las cosas el Boiro, el único de los equipos en puestos de descenso que podría salvarse de la quema, afronta una salida al terreno de juego del Racing de Ferrol, uno de los equipos más en forma en la segunda vuelta del campeonato y que pretende asegurarse un billete para la Copa del Rey.



Por su parte el Mutilvera -ocupa actualmente la plaza de play-out con 2 puntos menos que el Burgos CF- rinde visita al feudo del Racing de Santander en un envite en el que los cántabros que dirige Ángel Viadero se juegan buena parte de sus opciones de hacerse con el título liguero y contar con una considerable ventaja en el play-off de ascenso-.



Y por último el Caudal, empatado a puntos con los de El Plantío, medirá sus fuerzas en Vigo contra un herido Celta B que aún cuenta con opciones de luchar por la primera plaza (está a solo 2 puntos de Racing y Cultural) y quiere desquitarse por la vía rápida de los tropiezos que ha sufrido en las dos últimas jornadas, en las que se dejó el liderato contra rivales en puestos de descenso.



Aunque el conjunto de Nacho Fernández elude mirar más allá de lo que pueda hacer por sí mismo en El Plantío y desconfía de las ‘cuentas de la lechera’ lo cierto es que en el hipotético caso de que Boiro y Mutilvera caigan derrotados en sus respectivos compromisos, el cuadro castellano podría lograr la salvación con un empate frente al Coruxo, pues la distancia con los navarros se elevaría a 3 puntos y los de la ribera del Arlanzón tienen ganado el golaverage particular.